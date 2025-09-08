Legia Warszawa skreśliła pomocnika. Zaskakujący zwrot akcji

Legia Warszawa planowała sprzedać Patryka Kuna do innego klubu PKO BP Ekstraklasy. 30-latek nie doszedł do porozumienia w sprawie transferu i ma wylądować w rezerwach Wojskowych - informuje "FootballScout".

PressFocus Na zdjęciu: Edward Iordanescu

Patryk Kun ma wylądować w rezerwach Legii

Legia Warszawa szykuje się do gry w fazie ligowej Ligi Konferencji, gdzie zmierzy się m.in. z Szachtarem Donieck i Spartą Praga. Latem w klubie nie brakowało głośnych transferów. Najwięcej, bo 3 miliony euro, kosztował Mileta Rajović z Watfordu. Z kolei po 2 miliony euro zapłacono za Kacpra Urbańskiego z Bolognii i Kamila Piątkowskiego z RB Salzburg.

Wydawało się, że jednym z piłkarzy, którzy opuszczą Łazienkowską, będzie Patryk Kun. 30-letni wahadłowy pełni w drużynie Edwarda Iordanescu rolę rezerwowego. W ostatnim czasie był łączony z transferem do Bruk-Bet Termaliki Nieciecza. Jak jednak informuje FootballScout, strony nie doszły do porozumienia w sprawie warunków odejścia. W efekcie Kun pozostanie w Legii, ale ma zostać przesunięty do drugiej drużyny Legii. Rezerwy Wojskowych obecnie występują na czwartym poziomie rozgrywkowym.

Były zawodnik Rakowa Częstochowa jest ze stołecznym klubem do połowy 2026 roku. Do Legii trafił w 2023 roku bez kwoty odstępnego. Łącznie dla 15-krotnych mistrzów Polski zdobył siedem bramek i dorzucił 14 asyst w 73 meczach. W trakcie obecnego sezonu uzbierał zaledwie 58 minut na poziomie Ekstraklasy.

Legia aktualnie zajmuje odległe 12. miejsce w lidze z dorobkiem siedmiu punktów. Ekipa Iordanescu zmagania w europejskich pucharach rozpocznie 2 października od domowego starcia z tureckim Samsunsporem.