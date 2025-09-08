Legia szykuje kolejne rozstanie. To będzie transfer wewnątrz Ekstraklasy!

Legia Warszawa nie wiąże przyszłości z Patrykiem Kunem. Z tej okazji zamierza skorzystać Termalica, która się nim interesuje - informuje Paweł Gołaszewski na łamach "Piłki Nożnej".

fot. Pressfocus

Legia może pożegnać Kuna. Jest zainteresowanie

Legia Warszawa tego lata bardzo intensywnie pracowała nad przebudowaniem kadry. Wygląda na to, że kolejnych wzmocnień nie będzie, więc władze klubu skupiają się na wyczyszczeniu kadry ze zbędnych piłkarzy. Ilia Szkurin dołączył do GKS-u Katowice, a następnym nazwiskiem na liście do pożegnania jest Patryk Kun. Wojskowi nie wiążą z nim przyszłości, o czym świadczy fakt, że nie został zgłoszony do kadry na mecze fazy ligowej Ligi Konferencji.

Z okazji chce skorzystać Bruk-Bet Termalica Nieciecza. To właśnie beniaminek jest faworytem w walce o Kuna, o czym informuje Paweł Gołaszewski na łamach tygodnika „Piłka Nożna”. Obie strony muszą się pospieszyć z wypracowaniem porozumienia, gdyż letnie okienko zamyka się 8 września.

Dla 30-latka to szansa na powrót do regularnej gry. Termalica zyskałaby natomiast doświadczonego zawodnika, który pomógłby w rywalizacji o utrzymanie w Ekstraklasie. Najbliższe godziny wyjaśnią, czy do takiego transferu faktycznie dojdzie.

Kun jest związany z Legią umową do połowy 2026 roku. Na Łazienkowską przeniósł się w 2023 roku, kiedy to wygasł jego kontrakt z Rakowem Częstochowa. Był wówczas czołowym piłkarzem ligi na swojej pozycji, ale w Warszawie nieszczególnie mu się powiodło. W tym sezonie wystąpił w czterech spotkaniach – Edward Iordanescu nie dał mu zagrać od początku sierpnia.