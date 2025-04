Ważna postać odejdzie z Legii. To pierwsza decyzja Żewłakowa

Radosław Mozyrko, szef działu skautingu Legii Warszawa ma odejść z klubu. To pierwsza tak ważna decyzja Michała Żewłakowa, o czym donosi Piotr Kamieniecki z "TVP Sport".

Legia zmieni szefa działu skautingu

Legia Warszawa w tym sezonie radzi sobie dość przeciętnie. Z jednej strony bowiem Wojskowi zakwalifikowali się do ćwierćfinału Ligi Konferencji Europy, gdzie zmierzą się z angielską Chelsea, a z drugiej w rozgrywkach PKO Ekstraklasy idzie im najwyżej średnio, bowiem trudno będzie już ekipie Goncalo Feio powalczyć o medale.

Z tego też powodu sporo mówi się o zmianach do jakich może dojść w stołecznym klubie w najbliższym czasie. Przeprowadzić ma je Michał Żewłakow, a więc nowy dyrektor sportowy. Jedną z jego pierwszych poważnych decyzji ma być pożegnanie się z szefem działu skautingu, krytykowanym przez kibiców, Radosławem Mozyrko. To właśnie on jest odpowiedzialny za słabe letnie transfery zespołu ze stolicy. Informacje w tej sprawie jako pierwszy przekazał Piotr Kamieniecki z “TVP Sport”.

Z kolei Łukasz Wiśniowski na kanale “Meczyki.pl” powiedział, że przymierzany do zastąpienia Mozyrki w Legii Warszawa jest Tomasz Pasieczny, a więc m.in. były dyrektor sportowy Wisły Kraków. Dziennikarz przekazał jednak, że nie jest on jednym kandydatem, choć rozmawiał już z Michałem Żewłakowem, który na nowo modeluje i buduje sobie dział sportowy po zastąpieniu Jacka Zielińskiego.

