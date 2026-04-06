Legia Warszawa prowadzi w Szczecinie. Kolejna bramka Rajovicia [WIDEO]

Legia Warszawa wybrała się do Szczecina na mecz z Pogonią w 27. kolejce Ekstraklasy. Na prowadzenie Wojskowych w końcówce pierwszej połowy wyprowadził Mileta Rajović.

PressFocus Na zdjęciu: Wahan Biczachczjan i Mileta Rajović

Mileta Rajović strzelił piątego gola w Ekstraklasie

Legia Warszawa zmierzyła się z Pogonią Szczecin w lany poniedziałek w ramach 27. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Zimą stołeczny zespół objął Marek Papszun, któremu postawiono jasny cel – utrzymanie Legii w lidze i odbudowanie zespołu po trudnym początku sezonu.

Choć debiut Papszuna zakończył się porażką z Koroną Kielce, w kolejnych siedmiu spotkaniach Wojskowi nie doznali porażki. Dzięki konsekwentnej grze defensywnej i kilku kluczowym wygranym starciom Legia przed marcową przerwą wydostała się ze strefy spadkowej.

W marcu przełamał się Mileta Rajović, który po piętnastu meczach bez gola wreszcie wpisał się na listę strzelców. Szkoleniowiec Legii mocno liczy na 26-latka, który latem trafił do Warszawy z Watfordu za trzy miliony euro. Choć początkowo wielu określało transfer Rajovicia jako niewypał, Duńczyk udowadnia, że potrafi decydować o losach spotkań, gdy dostaje szansę.

Kluczowa akcja miała miejsce w 32. minucie spotkania. Po mocnym wyrzucie z autu Rafała Augustyniaka piłka trafiła w pole karne, gdzie idealnie odnalazł się Rajović. Napastnik zdobył swoją piątą bramkę w obecnej kampanii ligowej. Bramkarz Pogoni Valentin Cojocaru nie popisał się przy interwencji, a zawodnik mógł cieszyć się z ważnego trafienia.

Rajović strzela, Cojocaru "pomaga" niefortunną interwencją i Legia prowadzi w Szczecinie! ⚽



📺 Oglądaj w CANAL+: https://t.co/ggj8f4RI2h pic.twitter.com/8ZXAqcUpMJ — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) April 6, 2026

Dzięki tej bramce Legia udowodniła, że mimo problemów w poprzednich miesiącach wciąż potrafi kreować sytuacje podbramkowe i liczyć na swoich kluczowych zawodników. Rajović staje się coraz ważniejszym ogniwem drużyny Papszuna, a jego forma może okazać się kluczowa w walce o utrzymanie w Ekstraklasie.