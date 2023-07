IMAGO / PIOTR KUCZA/FOTOPYK / NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Legia Warszawa

Igor Charatin odejdzie z Legii Warszawa

Pomocnik z Ukrainy mówi w wywiadzie, że na pewno nie zostanie w klubu

28-latek przez dwa lata w Legii rozegrał 25 spotkań

Legia przewietrzy kadrę

Kadry Legii Warszawa w ostatnich tygodniach uległa dość dużym roszadą. Z klubu odeszło kilku piłkarzy, na czele z Filipem Mladenovicem. Z kolei barwy stołecznego klubu zasilili m.in. Radovan Pankov oraz Juergen Elitim. Teraz jednak z klubem może pożegnać się kolejny piłkarze. Bowiem jak sam poinformował, nie ma zamiaru pozostać w Legii. Mowa oczywiście o Igorze Charatinie.

– Teraz szukam nowego klubu. Na pewno nie zostanę w Legii. Sytuacja jest dość skomplikowana i szanse na zmianę sytuacji są niewielkie – powiedział piłkarz w rozmowie z portalem “ukrfootball.ua”.

– Przeszedłem okres przygotowawczy. Pokazałem się dobrze i czułem, że mogę pomóc drużynie. Rozmawialiśmy z trenerem. Legia przeszła na grę trójką z tyłu. Dobrze się czuję na tej pozycji. Trener mnie do niej przekonywał, ale po transferach do klubu stało się jasne, że to koniec. Sztab szkoleniowy i kierownictwo zdecydowało, że wypadłem z kadry – dodał.

