Kolejny efekt pracy Legii na rynku transferowym. Ogłoszono czwarty letni nabytek

Legia Warszawa sfinalizowała czwarty letni transfer. Do drużyny dołączył Juergen Elitim, z którym podpisano trzyletni kontrakt.

fot. Imago/ZUMA Wire Na zdjęciu: Juergen Elitim

Legia Warszawa poszukiwała na rynku transferowym wzmocnienia środka pola

Nowym zawodnikiem Wojskowych został 23-letni Juergen Elitim

Kontrakt Kolumbijczyka będzie obowiązywał do czerwca 2026 roku

Wojskowi działają błyskawicznie

Legia Warszawa intensywnie pracuje nad wzmocnieniami. Władze klubu chcą, aby Kosta Runjaic już w trakcie przygotowań do sezonu dysponował skompletowaną kadrą.

We wtorek sfinalizowany czwarty letni transfer. Szeregi stołecznej ekipy zasilił Juergen Elitim, który podpisał kontrakt do 30 czerwca 2026 roku. Wcześniej media informowały, że Legia rozgląda się za nowym zawodnikiem do środka pola.

– Szukaliśmy na rynku piłkarza o takim profilu. Juergen Elitim jest zawodnikiem dysponującym dobrym podaniem, techniką i zmysłem do rozegrania. Mimo niewysokiego wzrostu angażuje się również w grę defensywną. Cieszę się, że do końca czerwca zakontraktowaliśmy czterech nowych zawodników na kluczowych pozycjach i mamy nie tylko szerszy wybór, ale też jakość, która była priorytetem w podejmowaniu decyzji. Nowi piłkarze mają teraz czas na wkomponowanie się do zespołu – mówi dyrektor sportowy Wojskowych Jacek Zieliński.

23-latek w sezonie 2022/2023 grał dla Racingu Santander. W swoim piłkarskim CV zgromadził także występy dla Deportivo, Marbelli czy SD Ponferrradiny.

Zobacz również: Trener Lecha o działaniach na rynku transferowym: wszyscy wiedzą, na jakie pozycje szukamy zawodników