IMAGO / Marcin Bulanda / PressFocus / NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Lukas Podolski, Górnik Zabrze

Górnik Zabrze przygotowuje się do nowego sezonu

Podopieczni Jana Urbana chcieliby zaprezentować się lepij, niż w poprzednim sezonie

Głos o możliwościach drużyny zabrał Lukas Podolski

Podolski nie ma złudzeń

Dla Górnika Zabrze zakończony sezon był słodko-gorzki. Bowiem do momentu prowadzenia zespołu przez trenera Bartosza Gaula, drużyna znajdowała się w dolnych rejonach tabeli. Klub był bezpośrednio włączony do walki o utrzymanie. Wszystko zmieniło się jednak, gdy do Zabrza wrócił dobrze znany Jan Urban. Szkoleniowiec praktycznie z miejsca odmienił zespół, co pozwoliło zająć szóste miejsce w tabeli PKO Ekstraklasy.

Teraz głos w sprawie celów Górnika Zabrze na najbliższy sezon zabrał Lukas Podolski. Były reprezentant Niemiec odniósł się także do swojej przyszłości.

– Mój kontrakt z Górnikiem obowiązuje jeszcze przez dwa lata. Zobaczymy, co będzie później. Będziemy walczyć o podobną lokatę jak w poprzednim sezonie. Wszystko powyżej jest nierealistyczne. Dystans do najlepszych ekip jest zbyt duży – mówi Lukas Podolski cytowany przez “Przegląd Sportowy Onet”.

