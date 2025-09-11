Legia Warszawa planuje pozyskać napastnika. Zaskakująca decyzja

Legia Warszawa chce pozyskać jeszcze jednego napastnika - informuje Marcin Szymczyk z Legia.net. Równocześnie stołeczny klub jest coraz bliżej rozstania z Migouelem Alfarelą.

PressFocus Na zdjęciu: Edward Iordanescu

Napastnik celem transferowym Legii

Legia Warszawa rozpoczęła nowy sezon z Jean-Pierem Nsame w linii ataku. Kameruńczyk w spotkaniu przeciwko Cracovii zerwał ścięgno Achillesa i czeka go wielomiesięczna przerwa. Latem przy Łazienkowskiej sprowadzono dwóch środkowych napastników – Miletę Rajovicia z Watfordu oraz Antonio Colaka ze Spezii Calcio.

Bliski opuszczenia zespołu jest natomiast Migouel Alfarela, który otrzymał konkretną ofertę z greckiego Arisu Saloniki. Wszystko wskazuje na to, że propozycja zostanie zaakceptowana, a Portugalczyk pożegna się z PKO BP Ekstraklasą.

Jak poinformował Marcin Szymczyk z Legia.net, w drużynie prowadzonej przez Edwarda Iordanescu szykuje się jednak niespodziewany ruch transferowy. Na celowniku stołecznego klubu znalazł się napastnik pozostający bez kontraktu. Po zamknięciu letniego okna transferowego jedynie tacy piłkarze mogą zasilić szeregi klubów.

Legioniści wciąż szukają skuteczności. W dotychczasowych spotkaniach PKO BP Ekstraklasy zdobyli zaledwie sześć bramek, a po dwóch porażkach z rzędu spadli na 12. miejsce w tabeli. Nowy snajper ma być nie tylko uzupełnieniem kadry, ale również konkurencją dla Milety Rajovicia w walce o miejsce w wyjściowej jedenastce.

W ósmej kolejce PKO BP Ekstraklasy Legia podejmie przy Łazienkowskiej Radomiaka. Spotkanie zaplanowano na 14 września o godz. 14:45. Drużyna z Radomia przystąpi do rywalizacji pod presją, ponieważ nie wygrała żadnego z ostatnich czterech ligowych spotkań.