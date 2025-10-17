Legia Warszawa ma powody do radości. Edward Iordanescu ujawnił znakomite wieści

Legia Warszawa przygotowuje się do niedzielnego meczu z Zagłębiem Lubin w PKO BP Ekstraklasie. Edward Iordanescu potwierdził, że Kamil Piątkowski oraz Claude Goncalves wrócili do pełnej sprawności po kontuzjach.

PressFocus Na zdjęciu: Edward Iordanescu

Powrót Kamila Piątkowskiego i Claude’a Goncalvesa

Legia Warszawa w tym sezonie rozczarowuje w PKO BP Ekstraklasie. Przed październikową przerwą na mecze reprezentacji Wojskowi przegrali z Górnikiem Zabrze (1:3), a w Lidze Konferencji ulegli tureckiemu Samsunsporowi (0:1) przy Łazienkowskiej. Mimo słabszej serii wyników, jak podaje Piotr Koźmiński na łamach Goal.pl, w klubie nie ma mowy o zmianie trenera.

W 12. kolejce Ekstraklasy Legia zmierzy się na wyjeździe z Zagłębiem Lubin. Przed tym spotkaniem Edward Iordanescu potwierdził gotowość dwóch kluczowych zawodników po kontuzjach – Kamila Piątkowskiego i Claude’a Goncalvesa. – To dla nas dwaj bardzo ważni zawodnicy i cieszę się, że mogę powiedzieć, iż są już w pełnym procesie treningowym. Z medycznego punktu widzenia są gotowi. Oczywiście, opuścili ważny okres, ale są gotowi do gry – przyznał rumuński trener.

Iordanescu odniósł się również do sytuacji piłkarzy, którzy wrócili ze zgrupowań reprezentacji narodowych. – Steve Kapuadi i Wahan Biczachczjan wrócili późno. To nie jest łatwe ani dla nich, ani dla nas, ale jesteśmy dumni, że mamy zawodników w reprezentacjach, mimo że tak dużo podróżują. Te dni są ważne, by uzyskać ostateczne odpowiedzi – dodał.

W przyszłym tygodniu stołeczny klub zmierzy się w Krakowie z Szachtarem Donieck w ramach 2. kolejki Ligi Konferencji, a następnie podejmie w hicie kolejki z Lechem Poznań w Warszawie.