Legia Warszawa straciła kluczowego zawodnika! Długa przerwa

Legia Warszawa poinformowała, że Claude Goncalves z powodu kontuzji wypadł na około 6-8 tygodni. Portugalczyk nabawił się urazu w ostatnim meczu ligowym z GKS-em Katowice.

Claude Goncalves kontuzjowany. Nie zagra przez 6-8 tygodni

Legia Warszawa po porażce z AEK-iem Larnaka w eliminacjach Ligi Europy odniosła pewne zwycięstwo na ligowym podwórku. Wojskowi pokonali GKS Katowice (3:1), wskakując na 2. miejsce w PKO BP Ekstraklasie. Komplet punktów okupili jednak kontuzją zawodnika wyjściowego składu. W drugiej połowie meczu urazu doznał Claude Goncalves, którego na boisku zastąpił Arkadiusz Reca.

Pierwotnie przerwa w grze Portugalczyka nie miała trwać aż tak długo. Natomiast po badaniach okazało się, że Goncalves doznał urazu więzozrostu w stawie skokowym. Legia ogłosiła w mediach społecznościowych, że przerwa piłkarza potrwa ok. 6-8 tygodni.

„Podczas spotkania z GKS-em Katowice Claude Gonçalves doznał urazu więzozrostu w stawie skokowym. Przewidywana przerwa w treningach potrwa około 6-8 tygodni. Sztab motoryczno-medyczny poczyni wszelkich starań, aby zawodnik był jak najszybciej do dyspozycji trenera” – poinformowała Legia Warszawa.

Claude Goncalves od początku sezonu był zawodnikiem wyjściowej jedenastki. Łącznie rozegrał 6 spotkań, z czego 4 rozpoczął od pierwszej minuty. Z Legią Warszawa jest związany od lipca 2024 roku, gdy dołączył do zespołu z Łudogorca Razgrad na zasadzie wolnego transferu. W poprzednich rozgrywkach uzbierał 32 mecze, zdobywając w nich 2 gole i notując 3 asysty.