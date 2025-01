🚨 Wiele wskazuje na to, że to Jiri Bilek ze Slavii Praga może być nowym dyrektorem sportowym Legii. Czech wyleciał do Polski, ale z tego co ustaliłem nie na rozmowy z Rakowem. A więc Ł3.



Bilek byłby na papierze świetnym ruchem Legii:



▶️ https://t.co/pbwoqgDAM3 pic.twitter.com/E3dX32Gq6V