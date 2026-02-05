Zaskakujący kandydat do wzmocnienia. Legia patrzy na Skandynawię

Legia Warszawa niewykluczone, że wkrótce wzmocni się w defensywie. Dziennikarz Tomasz Włodarczyk przekazał informacje na temat gracza, który znalazł się na celowniku Wojskowych.

fot. Nicolo Campo / Alamy Na zdjęciu: Michał Żewłakow

Legia Warszawa może pozyskać nowego prawego defensora

Legia Warszawa znajduje się obecnie w trudnym położeniu i musi koncentrować się na walce o utrzymanie w PKO BP Ekstraklasie. Tymczasem interesujące wieści przekazał dziennikarz Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.

Źródło informuje, że na celowniku 15-krotnych mistrzów Polski znalazł się Thomas Santos. Duńczyk aktualnie broni barw IFK Goeteborg. Gdyby transakcja z udziałem zawodnika doszła do skutku, miałby on wzmocnić rywalizację na pozycji prawego obrońcy.

27-letni piłkarz ma kontrakt ważny z klubem ze Szwecji do końca czerwca bieżącego roku. Zawodnik do IFK Goeteborg dołączył w lipcu 2023 roku. Wcześniej reprezentował barwy takich zespołów jak AC Horsens czy Skive IK. W obecnym sezonie piłkarz wystąpił zaledwie w jednym spotkaniu, spędzając na boisku tylko cztery minuty.

Tymczasem już w najbliższą sobotę drużyna z Warszawy rozegra kolejne spotkanie w PKO BP Ekstraklasie. Na drodze Wojskowych stanie Arka Gdynia. Tym samym trener Marek Papszun będzie mógł rywalizować ze swoim byłym asystentem Dawidem Szwargą.

Pierwsze starcie w trwającej kampanii pomiędzy Legią a Arką zakończyło się bezbramkowym remisem. W pięciu ostatnich potyczkach obu drużyn trzykrotnie lepsza była ekipa z Warszawy, a dwukrotnie padł remis. Zespół z Gdyni po raz ostatni wygrał w lipcu 2018 roku, w meczu o Superpuchar Polski, zwyciężając 3:2.