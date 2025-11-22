Legia traci punkty w starciu z Lechią Gdańsk. Honor uratowany w doliczonym czasie [WIDEO]

Ostatnim sobotnim meczem 16. kolejki Ekstraklasy było starcie Legii Warszawa z Lechią Gdańsk. Legioniści zremisowali 2:2.

Legia remisuje z Lechią Gdańsk 2:2

Legia Warszawa wciąż nie ma nowego trenera po odejściu Edwarda Iordanescu, a w mediach wręcz huczy od plotek łączących Marka Papszuna z Wojskowymi. Niemniej jednak drużyna prowadzona obecnie przez tymczasowego trenera Inakiego Astiza po przerwie reprezentacyjnej podejmowała na Łazienkowskiej Lechię Gdańsk. Była to już 16. kolejka Ekstraklasy.

W pierwszej połowie przeważał zespół Johna Carvera. Tę przewagę na boisku udało się potwierdzić w 42. minucie, kiedy do siatki trafił Iwan Żelizko. Asystę przy tej świetnej bramce zanotował Tomas Bobcek.

Na początku drugiej połowy obraz gry uległ zmianie. Już w 53. minucie wyrównującego gola zza pola karnego strzelił Bartosz Kapustka po podaniu od Claude Goncalvesa.

Jednak Legia zamiast pójść za ciosem i wyjść na prowadzenie, to zrobiła to ponownie Lechia w 77. minucie za sprawą Aleksandara Cirkovicia. Natomiast Bobcek zanotował swoją drugą asystę w tym spotkaniu.

Wojskowi jednak w 4. minucie doliczonego czasu gry gola na wagę remisu zdobył Wojciech Urbański po zagraniu Kapustki.

Legioniści w najbliższy czwartek zmierzą się ze Spartą Praga w Lidze Konferencji. Natomiast w przyszły poniedziałek 1 grudnia czeka ich starcie z Motorem Lublin na wyjeździe. Z kolei Lechia w sobotę zagra u siebie z Bruk-Bet Termalicą Nieciecza.

Zobacz także: Raków przegrał w Częstochowie. Patryk Dziczek bohaterem [WIDEO]

