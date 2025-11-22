Legia traci punkty w starciu z Lechią Gdańsk. Honor uratowany w doliczonym czasie [WIDEO]

Tomasz Jastrzebowski / PressFocus Na zdjęciu: Kacper Tobiasz i Steve Kapuadi

Legia remisuje z Lechią Gdańsk 2:2

Legia Warszawa wciąż nie ma nowego trenera po odejściu Edwarda Iordanescu, a w mediach wręcz huczy od plotek łączących Marka Papszuna z Wojskowymi. Niemniej jednak drużyna prowadzona obecnie przez tymczasowego trenera Inakiego Astiza po przerwie reprezentacyjnej podejmowała na Łazienkowskiej Lechię Gdańsk. Była to już 16. kolejka Ekstraklasy.

W pierwszej połowie przeważał zespół Johna Carvera. Tę przewagę na boisku udało się potwierdzić w 42. minucie, kiedy do siatki trafił Iwan Żelizko. Asystę przy tej świetnej bramce zanotował Tomas Bobcek.

𝐈𝐕𝐀𝐍 𝐙𝐇𝐄𝐋𝐈𝐙𝐊𝐎! 🎯 Perfekcyjny strzał zewnętrzną częścią stopy! 😍 Lechia prowadzi przy Łazienkowskiej!



📺 Transmisja meczu w CANAL+ SPORT 3 i w serwisie CANAL+: https://t.co/54KRMEj7C2 pic.twitter.com/NMR42ZMZix — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) November 22, 2025

Na początku drugiej połowy obraz gry uległ zmianie. Już w 53. minucie wyrównującego gola zza pola karnego strzelił Bartosz Kapustka po podaniu od Claude Goncalvesa.

𝐆𝐎𝐋 𝐙 𝐃𝐘𝐒𝐓𝐀𝐍𝐒𝐔 𝐁𝐀𝐑𝐓𝐎𝐒𝐙𝐀 𝐊𝐀𝐏𝐔𝐒𝐓𝐊𝐈! 🚀 Legia doprowadza do wyrównania w meczu z Lechią!



📺 Transmisja meczu w CANAL+ SPORT 3 i w serwisie CANAL+: https://t.co/54KRMEj7C2 pic.twitter.com/ziVuo1IjKF — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) November 22, 2025

Jednak Legia zamiast pójść za ciosem i wyjść na prowadzenie, to zrobiła to ponownie Lechia w 77. minucie za sprawą Aleksandara Cirkovicia. Natomiast Bobcek zanotował swoją drugą asystę w tym spotkaniu.

Lechia wraca na prowadzenie w Warszawie! 💪 Aleksandar Cirkovic kilka minut po wejściu na boisku wpisuje się na listę strzelców! 🃏



📺 Transmisja meczu w CANAL+ SPORT 3 i w serwisie CANAL+: https://t.co/54KRMEj7C2 pic.twitter.com/SzffTvPVHS — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) November 22, 2025

Wojskowi jednak w 4. minucie doliczonego czasu gry gola na wagę remisu zdobył Wojciech Urbański po zagraniu Kapustki.

Wojciech Urbański w ostatniej akcji meczu uratował remis przy Łazienkowskiej! ⚽ pic.twitter.com/SDTCUkMnOC — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) November 22, 2025

Legioniści w najbliższy czwartek zmierzą się ze Spartą Praga w Lidze Konferencji. Natomiast w przyszły poniedziałek 1 grudnia czeka ich starcie z Motorem Lublin na wyjeździe. Z kolei Lechia w sobotę zagra u siebie z Bruk-Bet Termalicą Nieciecza.

Zobacz także: Raków przegrał w Częstochowie. Patryk Dziczek bohaterem [WIDEO]