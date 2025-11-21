Marek Papszun bliski przeprowadzki do Legii Warszawa. Padła data

Marek Papszun ma przejąć Legię Warszawa po rundzie jesiennej - poinformował serwis Weszło.com. Szkoleniowiec tym samym poprowadzi Raków Częstochowa do końca roku.

PressFocus Na zdjęciu: Marek Papszun

Legia dogadana z Markiem Papszunem

Marek Papszun wrócił do Rakowa Częstochowa w ubiegłym roku. Wcześniej prowadził klub spod Jasnej Góry w latach 2016-2023, zdobywając z nim historyczne mistrzostwo Polski i budując jeden z najmocniejszych projektów w Ekstraklasie. Teraz wiele wskazuje na to, że 51-letni szkoleniowiec wkrótce może przejąć stery w Legii Warszawa, która intensywnie poszukuje nowego trenera. Wojskowi pożegnali niedawno Edwarda Iordanescu, a drużynę tymczasowo prowadzi Inaki Astiz.

Według ustaleń serwisu Weszło.com, Papszun ma dokończyć rundę jesienną w Częstochowie i potem dołączy do klubu ze stolicy. Legia będzie jednak musiała głęboko sięgnąć do kieszeni, ponieważ wykup szkoleniowca ma kosztować ponad milion euro. To będzie jeden z największych transferów w historii naszej ligi.

Raków już w 16. kolejce PKO BP Ekstraklasy zmierzy się z Piastem Gliwice. Medaliki znajdują się obecnie w dobrej formie. Częstochowianie notują serię trzech zwycięstw z rzędu w lidze i zajmują czwarte miejsce w tabeli. Papszun zabrał głos w sprawie swojej przyszłości przed nadchodzącym meczem.

– Wokół mojego nazwiska często krążą różne dywagacje. To jest też naturalne. Rozumiem to, ale jeśli będą jakieś konkretne informacje w przypadku, gdybym miał kiedykolwiek odejść z Rakowa, to pewnie dowiecie się o tym w innych okolicznościach – powiedział Papszun.