IMAGO / LUKASZ SKWIOT/CYFRASPORT / NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Cezary Polak

Trzej ekstraklasowicze są zainteresowani pozyskaniem kapitana kadry U-20

Chodzi o Cezarego Polaka, obrońcę Kotwicy Kołobrzeg

Klub z 2. ligi stawia jednak zaporowe warunki finansowe tego transferu

Suma dość astronomiczna

Nie od dziś wiadomo, że w niższych ligach w naszym kraju jest wielu zdolnych, młodych zawodników. Bardzo często są oni wyławiani po dobrych meczach przez mocniejsze kluby z Ekstraklasy. Być może podobnie będzie i tym razem. Wszystko bowiem przez fakt, że według informacji przekazanych przez portal “Weszło” Legia Warszawa, Raków Częstochowa oraz Radomiak Radom interesują się graczem drugoligowej Kotwicy Kołobrzeg.

Chodzi mianowicie o Cezarego Polaka, 20-letni lewonożny obrońca jest kapitanem kadry do lat 20, w której rozegrał dotychczas pięć meczy. Poza tym w tym sezonie na boiskach 2. ligi pojawiał się 20 razy, zdobył też trzy gole i zanotował dwie asysty. Jak donosi dziennikarz Jakub Białek piłkarz trafiłby już do Ekstraklasy, gdyby nie wysokie wymagania. Według jego informacji władze Kotwicy liczą przynajmniej na 500 tysięcy euro. Suma ta jest rzadkością w naszej elicie, a co dopiero na trzecim poziomie rozgrywkowym.

