Legia debatuje nad przyszłością Feio. Spotkanie na szczycie

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Goncalo Feio

Feio, Żewłakow i Bobić – czyli kluczowe spotkanie w kontekście przyszłości Legii

Legia Warszawa, choć prawdopodobnie zakończy sezon w Ekstraklasie poza TOP3, to w przyszłej kampanii zagra w europejskich pucharach. Wojskowi wygrali niedawno Puchar Polski, przez co zagwarantowali sobie udział w kwalifikacjach Ligi Europy. Mimo to na Łazienkowskiej wciąż nie wiadomo, kto będzie trenerem zespołu. Goncalo Feio ma ważny kontrakt z klubem tylko do czerwca.

Na ten moment nie pojawiły się żadne informacje, czy umowa zostanie przedłużona. Rąbka tajemnicy ws. przyszłości uchylił sam zainteresowany. Goncalo Feio w rozmowie z Canal+ Sport zdradził, że na piątek zaplanowane jest spotkanie z dyrektorami Legii, czyli Michałem Żewłakowem i Fredim Bobiciem. Natomiast na oficjalną informację trzeba będzie jeszcze poczekać.

– Śmialiśmy się ze sztabem, że we wtorek na Łazienkowskiej odbyło się konklawe. Dymu jeszcze nie ma. W piątek mam spotkanie z Michałem Żewłakowem i Fredim Bobiciem. Może będziemy po nim mądrzejsi, a może będzie trzeba poczekać jeszcze parę dni – powiedział Goncalo Feio w rozmowie z Canal+ Sport.

W międzyczasie trwają dywagację na temat potencjalnie nowego trenera Legii Warszawa. Piotr Koźmiński z Goal.pl stworzył listę szkoleniowców, którzy mogą być w kręgu zainteresowań stołecznego klubu. Nie brakuje na niej ciekawych nazwisk.

Feio pracuje w Legii od kwietnia 2024 roku. W tym czasie prowadził zespół w 60 meczach, a jego bilans to 35 zwycięstw, 11 remisów i 14 porażek. Na swoim koncie ma triumf w Pucharze Polski, pokonując w finale Pogoń Szczecin (4:3).