Legia przedłuży wygasające kontrakty?! Żewłakow skomentował sytuację

Nicolo Campo / Alamy Na zdjęciu: Michał Żewłakow

Legia będzie rozmawiać ws. przedłużenia kontraktów

Legia Warszawa w tym sezonie spisuje się oczywiście zdecydowanie poniżej oczekiwań. Trudno cokolwiek dobrego powiedzieć o dotychczasowej formie stołecznego klubu, tym bardziej, że przerwę pomiędzy rundami spędzają oni w strefie spadkowej, a to jest widok przynajmniej niecodzienny. Niemniej wraz z przyjściem Marka Papszuna wśród kibiców pojawiły się i nowe nadzieje.

Wiadomo jednak, że sam nowy trener oraz jego sztab nie będą w stanie uzdrowić sytuacji. Konieczni do tego są piłkarze, którzy jednak bardzo często zaprezentowali poziom odmienny od standardów. Dlatego już tej zimy w zespole doszło do kilku zmian, a kolejne są bardzo blisko. Co jednak z piłkarzami, których kontrakty wygasają latem? Do ich sytuacji odniósł się Marek Papszun w rozmowie z oficjalnym kanałem Legii Warszawa w serwisie YouTube.

– Chcieliśmy dać trochę czasu trenerowi, żeby przyjrzał się zawodnikom przez pierwszy tydzień przygotowań i przez pierwsze dni na obozie. Myślę, że po powrocie z każdym z zawodników usiądziemy i porozmawiamy; przedstawimy nasze pomysły, ewentualnie propozycje – powiedział Michał Żewłakow cytowany przez oficjalne media klubowe.

Latem tego roku wygasają umowy dość sporej liczby graczy. Mowa tu przede wszystkim o: Arturze Jędrzejczyku, Bartoszu Kapustce, Patryku Kunie, Rafale Augustyniaku i Kacprze Tobiaszu. W tej grupie są także obcokrajowcy: Jean-Pierre Nsame, Radovan Pankov oraz Jurgen Elitim.

