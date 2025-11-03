Legia Warszawa w hicie Ekstraklasy zremisowała z Widzewem Łódź 1-1. Kontynuuje więc serię bez wygranej. Steve Kapuadi jest rozczarowany wynikami zespołu.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Steve Kapuadi

Kryzys w Legii widoczny. Kapuadi narzeka na wyniki

Legia Warszawa ma poważny problem, a na wygraną w Ekstraklasie czeka od końca września. W międzyczasie udało jej się pokonać w Lidze Konferencji Szachtar Donieck, ale za to Pogoń Szczecin wyeliminowała ją w Pucharze Polski. W niedzielę również nie zdołała się przełamać, bowiem hitowy mecz z Widzewem Łódź zakończył się remisem 1-1.

Drużynę w tym spotkaniu poprowadził Inaki Astiz, który tymczasowo zastępuje Edwarda Iordanescu. Legia poszukuje nowego trenera po rozstaniu z Rumunem. Ta sytuacja nie wpłynęła na zespół krótkoterminowo, gdyż ponownie zagrał poniżej oczekiwań.

Steve Kapuadi ma świadomość, że takie wyniki nie przystoją Legii, która miała w tym sezonie walczyć o podwójną koronę. Pucharu Polski naj pewno nie zdobędzie, a do mistrzostwa daleka droga, gdyż ma przed sobą wiele zespołów w znacznie lepszej formie.

– Tak, nasze wyniki w Ekstraklasie to szaleństwo. Myślę, że to moment, w którym zawodnicy muszą się podnieść, bo gramy dla Legii, a miejsce, które zajmujemy w tabeli, jest po prostu niewystarczające. Wiemy o tym. Mamy kolejną szansę w przyszłym tygodniu, by zdobyć trzy punkty – przekazał Kapuadi.

Obrońca Legii został też zapytany o zakończoną współpracę z Iordanescu. Otwarcie przyznaje, że nie miał żadnych problemów z trenerem i jego relacje z szatnią układały się pomyślnie.

– Nie wiem, czemu to nie wypaliło, czasami tak bywa. Mieliśmy dobrą chemię, ale może czegoś zabrakło, dlatego w klubie doszli do wniosku, że to był właściwy moment na zmianę – zakończył Kapuadi w rozmowie z CANAL+ Sport, cytowany przez portal Legia.net.