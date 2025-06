Nicolò Campo / Alamy, SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Michał Żewłakow i Jacek Góralski

Aleksiej Szpilewski był bardzo blisko Legii – mówi Góralski

Legia Warszawa nie była w stanie porozumieć się z Goncalo Feio ws. przedłużenia wygasającego kontraktu. W związku z tym stołeczny klub musiał rozpocząć proces poszukiwania nowego trenera. Czasu wcale nie było wiele, ponieważ Wojskowi rozpoczęli już przygotowania do nowego sezonu. Kilka dni temu ogłosili, że za wyniki zespołu odpowiadać będzie Edward Iordanescu.

Rumuński szkoleniowiec nie był jednak pierwszym wyborem zarządu Legii. Jacek Góralski w rozmowie z portalem WP Sportowe Fakty zdradził, że blisko przejęcia sterów w klubie był Aleksiej Szpilewski. Wojskowi nie dogadali się z Białorusinem w kwestii transferów.

– Mogę tylko powiedzieć, że Aleksiej Szpilewski był ostatnio bardzo blisko Legii – zdradził Jacek Góralski w rozmowie z WP Sportowe Fakty.

– Gdy rozmawiał z Legią, byliśmy w stałym kontakcie. Opowiadałem mu, jak to wszystko wygląda w Polsce. Nie mógł się jednak porozumieć z klubem na przykład odnośnie transferów. Szkoda, bo to bardzo dobry trener, dużo by zmienił z korzyścią dla klubu. Ale wybrał inny kierunek – podpisał umowę w Rosji – powiedział piłkarz Wieczystej Kraków.

W poniedziałek (16 czerwca) Legia rozpoczęła przygotowania do nowego sezonu. Wojskowi nowy sezon zainaugurują 10 lipca meczem z FK Aktobe w 1. rundzie eliminacji Ligi Europy. W przypadku awansu do następnej rundy ich rywalem będzie Banik Ostrawa.