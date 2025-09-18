Legia ma problem. Kluczowy gracz może opuścić mecz z Rakowem

17:12, 18. września 2025
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  Legia.net

Legia Warszawa w sobotę zmierzy się z Rakowem Częstochowa. W składzie Wojskowych zabraknąć może jednak Kamila Piątkowskiego, który nabawił się urazu, o czym informuje serwis "Legia.net".

Piłkarze Legii Warszawa
Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Legii Warszawa

Legia może mieć problem z występem Kamila Piątkowskiego

Legia Warszawa musi zacząć seryjnie wygrywać w rozgrywkach PKO Ekstraklasy. Wszystko bowiem przez fakt, że do tej pory zespół Edwarda Iordanescu stracił już sporo punktów w walce o mistrzostwo kraju. Taki jest cel wszystkich w klubie i kolejny sezon bez triumfu będzie sporym rozczarowaniem przy Łazienkowskiej. Aktualnie na koncie mają oni 10 punków w sześciu meczach i do pierwszej ekipy tracą sześć oczek.

Kluczowy okazać może się mecz z Rakowem Częstochowa. Rywal należy do jednych z najmocniejszych w lidze i choć ma swoje problemy, to z pewnością pokonanie Medalików udowodni, że Legia jest w dobrej formie. Wiadomo już jednak, że w tym starciu zabraknąć może Kamila Piątkowskiego. Środkowy obrońca, który tego lata dołączył do klubu nabawił się lekkiego urazu i jego występ pod Jasną Górą jest wątpliwy, o czym poinformował serwis „Legia.net”.

– To nie jest jedyny piłkarz, który zmaga się z urazami. Cały czas monitorujemy jego stan, podobnie jak innych graczy. Nasz sztab medyczny pracuje na pełnych obrotach. Wybierając skład, zawsze będę stawiał na tych, którzy są w stu procentach zdrowi. Ostateczna decyzja zapadnie w sobotę – powiedział Edward Iordanescu cytowany przez oficjalną stronę klubu.

