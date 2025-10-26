Legia – Lech: przewidywane składy. Na kogo postawią trenerzy?

Już dzisiaj o godzinie 20:15 wybrzmi pierwszy gwizdek w meczu Legia Warszawa - Lech Poznań w ramach 13. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Na kogo postawią Edward Iordanescu i Niels Frederiksen? Sprawdź przewidywane składy na to spotkanie.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Mikael Ishak

Przed nami hit PKO BP Ekstraklasy. Legia zmierzy się z Lechem

Przed nami polski klasyk, czyli mecz Legii Warszawa z Lechem Poznań w ramach 13. kolejki PKO BP Ekstraklasy, który zawsze przyciąga ogromne zainteresowanie zarówno kibiców, jak i mediów. Spotkania tych dwóch odwiecznych rywali to nie tylko walka o punkty, ale także prestiż oraz honor. Przed tą serią gier zespół Wojskowych, którym wciąż opiekuje się Edward Iordanescu, ma na swoim koncie 15 oczek i zajmuje 9. miejsce w ligowej tabeli. Natomiast ekipa Kolejorza, prowadzona od dawna przez Nielsa Frederiksena, może pochwalić się dorobkiem 19 punktów, dzięki czemu plasuje się na 6. pozycji w stawce.

Trenerzy obu zespołów zapewne mają już gotowe wyjściowe jedenastki na nadchodzący hit PKO BP Ekstraklasy. W bramce stołecznej ekipy niemal na pewno zobaczymy Kacpra Tobiasza, który tradycyjnie pełni rolę pierwszego golkipera drużyny Wojskowych. Linię obrony mają utworzyć Paweł Wszołek, Radovan Pankov, Steve Kapuadi oraz Ruben Vinagre. W środku pola najprawdopodobniej wystąpią Juergen Elitim, Damian Szymański i Bartosz Kapustka. Zaś ofensywne trio ma tworzyć Noah Weisshaupt, Mileta Rajović oraz Kacper Urbański, którzy będą odpowiadać za kreowanie sytuacji i skuteczność pod bramką rywali.

Z kolei w drużynie z Poznania między słupkami ma stanąć Bartosz Mrozek. Przed nim najpewniej zagrają Joel Pereira, Alex Douglas, Antonio Milić i Michał Gurgul. W drugiej linii powinni pojawić się Timothy Ouma, Antoni Kozubal oraz Filip Jagiełło. O ofensywne zagrożenie i strzelanie goli mają natomiast zadbać Taofeek Ismaheel, Luis Palma oraz kapitan ekipy Kolejorza – Mikael Ishak. Pierwszy gwizdek w polskim klasyku zabrzmi już dzisiaj, czyli w niedzielę, 26 października, o godzinie 20:15. Kibice mogą spodziewać się emocjonującego widowiska, w którym oba kluby będą walczyć do końca o pełną pulę.

Prawdopodobne jedenastki na polski klasyk

Legia: Tobiasz – Wszołek, Pankov, Kapuadi, Vinagre – Elitim, Szymański, Kapustka – Weisshaupt, Rajović, Urbański

Lech: Mrozek – Pereira, Douglas, Milić, Gurgul – Timothy Ouma, Kozubal – Ismaheel, Jagiełło, Palma – Mikael Ishak

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie