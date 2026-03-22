Legia kontra Raków! Poznaliśmy wybory Papszuna i Tomczyka

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Marek Papszun

Papszun stawia na wyczekiwany duet w ataku

Legia Warszawa w niedzielny wieczór podejmie przed własną publicznością ekipę Rakowa Częstochowa. To szczególny mecz dla Marka Papszuna, który przecież wciąż jest kojarzony głównie z Medalikami, z którymi zdobywał mistrzostwo Polski, a prowadził ich do końca 2025 roku. Teraz zmierzy się przeciwko swojej byłej drużynie.

Poznaliśmy wyjściowe składy obu zespołów na niedzielny hit Ekstraklasy. Papszun postawił od pierwszej minuty na duet napastników, o który prosili kibice – Rafałowi Adamskiemu partnerował będzie Jean-Pierre Nsame. Na ławce rezerwowych znalazł się natomiast chociażby Kacper Urbański. W podstawowej jedenastce Rakowa wystąpi tercet snajperów w postaci Jonatana Brunesa, Patryka Makucha oraz Lamine Diaby Fadigi. Tym razem Ivi Lopez rozpocznie spotkanie na ławce rezerwowych.

Niedzielny mecz Legia Warszawa – Raków Częstochowa rozpocznie się o godzinie 20:15. Telewizyjna transmisja będzie dostępna na CANAL+ Sport 3.

Składy na mecz Legia Warszawa – Raków Częstochowa

Legia Warszawa: Hindrich – Piątkowski, Augustyniak, Pankov – Wszołek, Elitim, Szymański, Kun – Biczachczjan, Adamski, Nsame

Raków Częstochowa: Zych – Arsenić, Racovitan, Mosór – Carlos, Struski, Repka, Amorim – Makuch, Diaby Fadiga, Brunes