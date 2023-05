Legenda odchodzi z Lechii. Klub przygotowuje wielkie pożegnanie “Króla Flavio”

20 maja Lechia Gdańsk zagra przed własną publicznością z Legią Warszawa. Jak się okazuje, będzie to okazja dla kibiców, by pożegnać Flavio Paixao, który po sezonie odejdzie z klubu.

PressFocus Na zdjęciu: Flavio Paixao

Paixao nie przedłuży kontraktu z Lechią

Jego umowa wygasa w czerwcu tego roku

Portugalczyk zdobył blisko sto goli dla Lechii

Paixao odchodzi z Lechii Gdańsk

Flavio Paixao trafił do Lechii Gdańsk w 2016 roku przychodząc ze Śląska Wrocław. W tym czasie portugalski napastnik rozegrał w barwach tego klubu 264 mecze zdobywając w nich aż 95 goli. Dodatkowo ma na swoim koncie 30 asyst.

Kontrakt Portugalczyka wygasa w czerwcu tego roku i jak już wiadomo, nie zostanie przedłużony. Lechia Gdańsk zachęca w mediach społecznościowych, do przyjścia na stadion Polsat Plus Arena 20 maja na mecz z Legią Warszawa, który będzie okazją do pożegnania “Króla Flavio”.

👑 Ostatni mecz „𝐊𝐫𝐨́𝐥𝐚 𝐅𝐥𝐚𝐯𝐢𝐨” nad Motławą!



Przyjdź na spotkanie z @LegiaWarszawa i zobacz z wysokości trybun @PolsatPlusArena pożegnanie najlepszego strzelca w historii gdańskiego klubu!



𝗕𝗜𝗟𝗘𝗧𝗬 👍 https://t.co/UBri7d0NwS



*Szczegóły wydarzenia już wkrótce! pic.twitter.com/at4J6du4iV — Lechia Gdańsk SA (@LechiaGdanskSA) May 4, 2023

Dla kibiców gdańskiej Lechii prawdopodobnie będzie to również pożegnanie z Ekstraklasą. Biało-Zieloni obecnie znajdują się na przed ostatnim miejscu w tabeli, a do miejsca dającego utrzymanie tracą aż dziewięć punktów.

