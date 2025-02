fot. Pressfocus Na zdjęciu: Paolo Urfer

Ruch nie odpuści. Lechia musi zapłacić

Lechia Gdańsk podczas zimowej przerwy nie przeszła procesu licencyjnego, w związku z czym jej występy w rundzie wiosennej stanęły pod znakiem zapytania. Później Komisja Ligi przywróciła beniaminkowi licencję na grę w Ekstraklasie, natomiast zobligował się on do spłacenia zaległości związanych z transferem Tomasza Wójtowicza z Ruchu Chorzów. Termin nie został dotrzymany, więc licencja znów została zawieszona. W poniedziałek gdańszczanie mają zagrać na wyjeździe z Zagłębiem Lubin.

Na konto Niebieskich trafiła kwota, która jest zaledwie ułamkiem tego, na co kluby się umawiały. Lechia nie dysponuje w tym momencie pieniędzmi potrzebnymi do odzyskania licencji. To problem również Ekstraklasy, ponieważ nierozegranie któregokolwiek z meczów grozi poważnymi karami finansowymi ze strony CANAL+. Trwają więc prace nad znalezieniem korzystnego rozwiązania.

Jedną z opcji jest przepisanie cesji na Ruch Chorzów z kolejnej transzy wypłat przewidzianej z praw telewizyjnych. Pierwszoligowy klub musiałby wyrazić zgodę na takie rozwiązanie – z naszych informacji wynika, że władze Ruchu nie zamierzają iść na żaden układ i domagają się pieniędzy już teraz.

Z tego, co słyszę, Ruch Chorzów nie ma zamiaru zgadzać się na jakieś odroczenia, cesje i inne kombinacje powalające Lechii na odsunięcie płatności za Tomasza Wójtowicza.



I mówiąc szczerze mam nadzieję, że zdania nie zmieni. — Przemek Langier (@plangier) February 13, 2025

W najbliższych dniach powinniśmy poznać rozwiązanie całej sprawy. Walkower dla Zagłębia Lubin byłby potężnym ciosem wizerunkowym dla Ekstraklasy. Lechia musi znaleźć sposób, aby spłacić należności i odzyskać licencję.