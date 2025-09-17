Lechia Gdańsk otrzymała decyzję. To ważny komunikat dla klubu

Lechia Gdańsk rozpoczęła sezon w PKO BP Ekstraklasie z ujemnymi punktami. Trybunał Arbitrażowy przy Polskim Komitecie Olimpijskim podtrzymał decyzję o odjęciu punktów klubowi.

Decyzja zapadła – Lechia z ujemnymi punktami w Ekstraklasie

Lechia Gdańsk zajmuje obecnie ostatnie miejsce w tabeli PKO BP Ekstraklasy. Drużyna prowadzona przez Johna Carvera ma na koncie zaledwie trzy punkty. Choć Zieloni odnieśli dwa zwycięstwa i dwa razy zremisowali, odjęcie pięciu punktów znacząco utrudnia sytuację zespołu.

Polski Związek Piłki Nożnej opublikował komunikat w sprawie skargi gdańskiego klubu do Trybunału Arbitrażowego przy Polskim Komitecie Olimpijskim, dotyczącej sankcji nałożonych w ramach postępowania licencyjnego.

Trybunał Arbitrażowy w dniu 17 września 2025 roku częściowo zmienił decyzję Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych PZPN. Skrócono okres obowiązywania zakazu transferów oraz ograniczenia w rejestracji nowych zawodników. Sankcje będą obowiązywać do 17 września.

W pozostałym zakresie skarga Lechii została oddalona. Trybunał utrzymał w mocy odjęcie pięciu punktów w sezonie 2025/2026. W uzasadnieniu podkreślono, że kara jest proporcjonalna do stwierdzonych naruszeń i pełni funkcję prewencyjną.

Dla Lechii decyzja Trybunału oznacza jednak pewien plus. Klub szybciej odzyska możliwość rejestrowania nowych piłkarzy, co może pomóc w walce o utrzymanie w Ekstraklasie. Gdańszczanie już w niedzielę (21 września, godz. 14:45) zmierzy się na wyjeździe z Pogonią Szczecin w ramach 9. kolejki Ekstraklasy.