Gra w przewadzie nie wystarczyła. Cracovia zatrzymała Lechię [WIDEO]

Lechia Gdańsk w piątkowy wieczór mierzyła się z Cracovią. Rywalizacja fianlnie zakończyła się podziałem punktów (1:1). Pasy praktycznie pół spotkania grały w osłabieniu po czerwonej kartce Karola Knapa.

PressFocus Na zdjęciu: Mateusz Klich oraz Rifet Kapić

Lechia Gdańsk i Cracovia dzielą się punktami.

Piątkowe zmagania w ramach 20. kolejki rozgrywek PKO Ekstraklasy kończyły się w Trójmieście. Lechia Gdańsk przed własną publicznością mierzyła się z Cracovią. Oba zespoły udanie weszły do gry po przerwie zimowej. Gospodarze potrafili w świetnym stylu pokonać Lecha Poznań (3:1). Podopieczni Luki Elsnera natomiast okazali się lepsi od Termaliki Bruk-Bet Nieciecza (1:0). Fani zatem mogli spodziewać się ekscytującego starcia.

Od pierwszych minut rywalizacja między tymi zespołami była bardzo napięta. Zarówno jedni jak i drudzy planowali tego dnia sięgnąć po komplet punktów. Pierwszy cios padł już w 20. minucie. To właśnie wtedy Lechia Gdańsk objęła prowadzenie za sprawą Rifeta Kapicia.

Cracovia robiła wszystko, aby odmienić przebieg pierwszej odsłony. Ale finalnie im się to nie udało. Na domiar złego w samej końcówce pierwszej odsłony czerwony kartonik otrzymał Karol Knap. Zawodnik Pasów otrzymał dwa żółte kartoniki w odstępie zaledwie czterech minut i tym samym wyleciał z boiska. Drużyna Luki Elsnera schodziła na przerwę zatem w kiepskich humorach.

Lechia Gdańsk od początku drugiej odsłony wyszła jak po swoje. Nic nie wskazywało na to, że Cracovia zdoła tego dnia coś jeszcze zrobić. Gospodarze jednak sami sobie skomplikowali sprawę. Arbiter w 60. minucie wskazał na jedenastkę i z rzutu karnego do wyrównania doprowadził Ajdin Hasić.

Hasić wyrównuje z jedenastego metra! ⚽



A karnego faulem sprokurował… Tomas Bobcek 👀



Z każdą kolejną minutą przewaga Lechii Gdańsk się uwidaczniała, ale Cracovia była świetnie dysponowana w obronie. Finalnie rezultat meczu nie uległ już zmianie. Rywalizacja zakończyła się podziałem punktów.

Lechia Gdańsk w kolejnym ligowym meczu zagra na wyjeździe z Motorem Lublin. Cracovia natomiast zmierzy się przed własną publicznością z Jagiellonią Białystok.

Lechia Gdańsk – Cracovia 1:1

Kapić (20′) – Hasić (63′)