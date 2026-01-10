Lech skreślił pomocnik z listy na obóz. Podpadł Frederiksenowi

13:28, 10. stycznia 2026
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  Szymon Janczyk, Weszło

Lech Poznań zdecydował, że Timothy Ouma nie poleci z zespołem na obóz w ZEA. To decyzja trenera Nielsa Frederiksena. Pomocnik podpadł mu bowiem w trakcie rundy, o czym poinformował Szymon Janczyk z "Weszło".

Niels Frederiksen
Obserwuj nas w
CTK Photo/Alamy Na zdjęciu: Niels Frederiksen

Timothy Ouma podpadł trenerowi

Lech Poznań w tym sezonie ma swoje problemy. Po rundzie jesiennej zespół prowadzony przez Nielsa Frederiksena lokuje się dopiero na 8. miejscu w tabeli PKO Ekstraklasy. To zbyt niska lokata, jak na wciąż aktualnego mistrza Polski, który miał walczyć o utrzymanie tytułu. Poza tym w Lidze Konferencji Europy wyniki także nie były idealne, choć udało się zakwalifikować do fazy play-off.

Niemniej zimą władze klubu muszą dokonać wzmocnień i mocno popracować nad zespołem, aby jeszcze powalczyć w tym sezonie o medale. Zadanie nie będzie łatwe i być może dlatego konieczne są stanowcze środki. Na obóz z Lechem nie pojedzie bowiem Timothy Ouma. Środkowy pomocnik, który sporo grywał jesienią, podpadł trenerowi przez fakt, że odstawał od etosu pracy narzuconego przez Duńczyka, o czym poinformował Szymon Janczyk z „Weszło”. 21-latek może jednak wrócić do łask, ale musi odpowiednio przepracować kolejne dni.

POLECAMY TAKŻE

Niels Frederiksen
Lech Poznań ma nowego bramkarza. Tyle musi zapłacić za wykup
Niels Frederiksen
Lech Poznań sięgnął po trenera z Anglii. Nowy asystent Frederiksena
Bartosz Salamon
Krótka przygoda Salamona? Były obrońca Lecha „na walizkach”

Timothy Ouma w tym sezonie do tej pory rozegrał w sumie 25 spotkań. Jest w nich bez gola oraz asysty. Łącznie na murawie spędził ponad 1500 minut. Kenijczyk wyceniany jest przez serwis „Transfermarkt” na 1,5 miliona euro. Wcześniej reprezentował on barwy Slavii Praga, z której jest do Lecha wypożyczony.

Zobacz także: To może być kolejne odejście z Legii. Jego rola jest już mało znacząca