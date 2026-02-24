Lech Poznań z dużym wzmocnieniem. Pomocnik wraca po długiej przerwie

Lech Poznań zostanie wzmocniony przez powrót Radosława Murawskiego do treningów po kontuzji. Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl przekazał, że pomocnik pojawi się na zajęciach we wtorek lub w środę.

PressFocus Na zdjęciu: Niels Frederiksen

Radosław Murawski wznawia treningi z zespołem

Lech Poznań odniósł trzy kolejne zwycięstwa w PKO BP Ekstraklasie. Obecnie Kolejorz zajmuje trzecie miejsce w tabeli, tracąc zaledwie dwa punkty do liderującej Jagiellonii Białystok. Drużyna trenera Nielsa Frederiksena rywalizuje również w Lidze Konferencji i jest blisko awansu do 1/8 finału po zwycięstwie nad KuPS Kuopio (2:0) w pierwszym starciu fazy play-off.

Dobre informacje dla fanów aktualnych mistrzów Polski przekazał Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl. Według jego doniesień, Radosław Murawski wraca do treningów z całym zespołem po długiej kontuzji. Doświadczony defensywny pomocnik ostatni raz pojawił się na boisku w poprzednim sezonie.

Murawski nabawił się urazu mięśnia przywodziciela w kwietniu zeszłego roku. Początkowo wydawało się, że kontuzja nie jest groźna, jednak w trakcie rehabilitacji okazało się, że konieczna będzie druga operacja w październiku, co wydłużyło czas powrotu.

31-latek powoli wraca do pełnej sprawności i może wzmocnić Lecha w drugiej części sezonu. Klub liczy, że Murawski wróci do kadry meczowej jeszcze przed marcowymi meczami reprezentacyjnymi. Pomocnik jest dwukrotnym mistrzem Polski z Lechem.

W barwach poznańskiego klubu rozegrał dotąd 136 meczów, zdobywając pięć bramek. Obecny kontrakt zawodnika obowiązuje do czerwca 2026 roku. Przed transferem do Lecha Murawski grał m.in. dla Piasta Gliwice, Palermo oraz tureckiego Denizlisporu.