Lech Poznań z kompletem punktów! Trzecia porażka z rzędu Widzewa [WIDEO]

Lech Poznań zrealizował plan i pokonał u siebie Widzew Łódź. Mistrz Polski w starciu 7. kolejki PKO BP Ekstraklasy okazał się lepszy od rywali, wygrywając (2:1). Dla gospodarzy strzelali Luis Palma i Bryan Fiabema.

PressFocus Na zdjęciu: Luis Palma

Widzew z trzecią porażką z rzędu! Lech odniósł ważne zwycięstwo

Lech Poznań w dwumeczu z Genk odpadł z Ligi Europy, ale na jesień zagra w fazie ligowej Ligi Konferencji. Po dwóch tygodniach przerwy podopieczni Nielsa Frederiksena wrócili do rywalizacji w PKO BP Ekstraklasie, podejmując przed własną publicznością Widzew Łódź.

Spotkanie na ENEA Stadion lepiej rozpoczęli goście, ponieważ w 10. minucie piłkę w bramce umieścił Bartłomiej Pawłowski. Sędzia po analizie VAR dopatrzył się spalonego, przez co anulował bramkę przyjezdnych. Od tego momentu inicjatywę przejęli gospodarze, czego efektem był gol w 21. minucie, który otworzył wynik spotkania. Na listę strzelców wpisał się Luis Palma.

Niewielki spalony ratuje Lecha Poznań ❗



🔴📲 OGLĄDAJ 👉 https://t.co/eEs5qC59c3 pic.twitter.com/dwn33vvNbM — TVP SPORT (@sport_tvppl) August 31, 2025

Kolejorz przeprowadził akcję lewą stroną boiska, lecz skutecznie rozciągnął grę, przerzucając piłkę na prawą flankę. Stamtąd na dośrodkowanie w pole karne zdecydował się Joel Pereira. Futbolówkę zagraną w okolice piątego metra od bramki skutecznie uderzył głową Luis Palma, wyprowadzając Lecha na jednobramkowe prowadzenie.

𝐋𝐔𝐈𝐒 𝐏𝐀𝐋𝐌𝐀! ⚽🌴 Honduranin perfekcyjnie wykończył dośrodkowanie Joela Pereiry i Lech prowadzi z Widzewem 1:0! 👌



📺 Transmisja meczu w CANAL+ SPORT 3, CANAL+ PREMIUM i w serwisie CANAL+: https://t.co/54KRMEj7C2 pic.twitter.com/B51AAFU6c3 — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) August 31, 2025

Widzew miał świetną okazję do wyrównania na samym początku drugiej połowy. W sytuacji sam na sam niecelnie uderzył Alex Baena. Chwilę później rywala w polu karnym popchnął Joao Moutinho, a sędzia wskazał na jedenasty metr. Bramkę dla Widzewa z rzutu karnego zdobył Bartłomiej Pawłowski, który pokonał Bartosza Mrozka strzałem w prawy dolny róg.

Bartłomiej Pawłowski wykorzystuje rzut karny i Widzew doprowadza do remisu przy Bułgarskiej! 🎯



📺 Transmisja meczu w CANAL+ SPORT 3, CANAL+ PREMIUM i w serwisie CANAL+: https://t.co/54KRMEj7C2 pic.twitter.com/MTq4rtB8Af — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) August 31, 2025

Remis w Poznaniu utrzymał się tylko przez piętnaście minut, ponieważ Kolejorz wykorzystał błąd Macieja Kikolskiego i zdobył drugą bramkę. W 65. minucie na listę strzelców wpisał się Bryan Fiabema, zdobywając pierwszego gola w klubie.

𝐁𝐑𝐘𝐀𝐍 𝐅𝐈𝐀𝐁𝐄𝐌𝐀! 🔵⚪ 𝐏𝐈𝐄𝐑𝐖𝐒𝐙𝐘 𝐆𝐎𝐋 𝐖 𝐁𝐀𝐑𝐖𝐀𝐂𝐇 𝐋𝐄𝐂𝐇𝐀! ☝️⚽



Gospodarze prowadzą z Widzewem 2:1!



📺 Transmisja meczu w CANAL+ SPORT 3, CANAL+ PREMIUM i w serwisie CANAL+: https://t.co/54KRMEj7C2 pic.twitter.com/nDst82XVST — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) August 31, 2025

Więcej bramek na stadionie w Poznaniu już nie padło, a Lech pokonał Widzew (2:1), zdobywając komplet punktów. Po niedzielnym spotkaniu mają na swoim koncie 10 punktów. Z kolei zespół z Łodzi zaliczył trzecią porażkę z rzędu, mając na koncie 7 punktów.

Lech Poznań 2:1 Widzew Łódź (21′ Palma, 65′ Fiabema – 50′ Pawłowski)