Lech Poznań skraca wypożyczenie pomocnika. Szybki powrót na Bułgarską

Lech Poznań zdecydował się skrócić wypożyczenie Maksymiliana Dziuby do Śląska Wrocław - wynika z informacji portalu sportowy-poznan.pl. Pomocnik pełnił rolę rezerwowego na poziomie Betclic 1. Ligi.

PressFocus Na zdjęciu: Niels Frederiksen

Maksymilian Dziuba wraca do Lecha

Lech Poznań rozczarował w rundzie jesiennej PKO BP Ekstraklasy. Obecny mistrz Polski zajmuje dopiero 8. miejsce w tabeli, choć strata do pozycji gwarantującej grę w eliminacjach Ligi Mistrzów wynosi zaledwie cztery punkty. W zimowym oknie transferowym Kolejorz wypożyczył już Bartłomieja Barańskiego do GKS-u Tychy.

Latem poznański klub zdecydował się na wypożyczenie Maksymiliana Dziuby do Śląska Wrocław, by pomocnik mógł regularnie grać na niższym poziomie rozgrywkowym. Rzeczywistość okazała się jednak brutalna. 20-latek wystąpił w trzech spotkaniach Betclic 1. Ligi. Częściej pojawiał się w trzecioligowych rezerwach Śląska, gdzie rozegrał 11 meczów.

Dziuba miał spędzić we Wrocławiu cały sezon, ale wiele wskazuje na to, że wypożyczenie zostanie skrócone. Jak informuje portal sportowy-poznan.pl, pomocnik wróci do Poznania już w styczniu, a rundę wiosenną spędzi w innym klubie. Dotychczas w pierwszym zespole Lecha rozegrał pięć spotkań.

Wychowanek Kolejorza ma ważny kontrakt z poznańskim klubem do czerwca 2027 roku. W ubiegłym sezonie był już wypożyczony do GKS-u Tychy, gdzie zbierał doświadczenie na zapleczu Ekstraklasy. Lech po przerwie zimowej zmierzy się z Lechią Gdańsk w rozgrywkach ligowych, a równolegle przygotowuje się do rywalizacji w 1/16 finału Ligi Konferencji Europy.