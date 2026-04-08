Lech Poznań rozmawia z trenerem. Ujawniono szczegóły

15:47, 8. kwietnia 2026
Paweł Wątorski

Lech Poznań walczy w tym sezonie o mistrzostwo Polski. Wciąż nie jest jasne, czy na stanowisku pozostanie trener Niels Frederiksen. Maciej Hensel, menedżer ds. komunikacji Kolejorza, wypowiedział się na temat aktualnej sytuacji szkoleniowca.

Niels Frederiksen
Na zdjęciu: Niels Frederiksen

Przyszłość Nielsa Frederiksena w Lechu Poznań pod znakiem zapytania

Lech Poznań jest liderem tabeli PKO BP Ekstraklasy. W 27. kolejce Kolejorz zremisował z Jagiellonią (1:1) w Białymstoku. Obecnie ma trzy punkty przewagi nad Dumą Podlasia oraz Górnikiem Zabrze. Zespół prowadzony przez Nielsa Frederiksena ma realne szanse na sięgnięcie po tytuł, jednak w tle rywalizacji pojawiają się pytania dotyczące przyszłości szkoleniowca.

Kontrakt Duńczyka obowiązuje przy Bułgarskiej jedynie do końca obecnego sezonu i na ten moment nie jest jasne, czy zostanie przedłużony. Głos w tej sprawie zabrał Maciej Henszel, który odniósł się do sytuacji w mediach społecznościowych.

To rozszerzając wczorajsze info: klub prowadzi rozmowy z trenerem w sprawie nowej umowy i oczywiście do porozumienia będzie potrzebna aprobata obu stron. Na ten moment nie zapadła decyzja odnośnie przyszłości trenera, ale nie wyklucza on żadnego rozwiązania. Jesteśmy na finiszu sezonu i koncentrujemy się w pełni na walce o obronę mistrzostwa – napisał menedżer ds. komunikacji Lecha. 55-letni Frederiksen pracuje w Poznaniu od początku sezonu 2024/2025.

Lech skupia się przede wszystkim na rywalizacji ligowej, gdzie każdy punkt może mieć kluczowe znaczenie w kontekście końcowego układu tabeli. Już w niedzielę, 12 kwietnia, Poznaniacy zmierzą się u siebie z GKS-em Katowice. Rywale świetnie spisują się w rundzie wiosennej i wywalczyli awans do półfinału STS Pucharu Polski.

