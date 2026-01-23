Lech Poznań potwierdza. Ofensywny gracz wypożyczony

Lech Poznań potwierdził, że Bryan Fiabema został wypożyczony z klubu do holenderskiego zespołu ADO Den Haag. O takim scenariuszu mówiło się od jakiegoś czasu.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Bryan Fiabema

Ofensywny gracz Lecha wypożyczony do ligi holenderskiej

Lech Poznań w tym sezonie z pewnością nie jest w idealnej formie. Właściwie można nawet powiedzieć, że Kolejorz trochę zawodzi swoich fanów, którzy liczyli przecież nie tylko na obronę mistrzowskiego tytułu, ale i sukces na poziomie Ligi Konferencji Europy. Szanse na oba te cele nadal oczywiście są, ale szczególnie zwycięstwo w PKO Ekstraklasie wydaje się na ten moment trudne do realizacji.

Niemniej Kolejorz w zimowym okienku transferowym dokonuje pewnych zmian w kadrze, tak, aby przygotować się na zbliżającą się decydującą część sezonu. Z tego też powodu Lech już oficjalnie poinformował, że Bryan Fiabema został wypożyczony na pół roku do holenderskiego ADO Den Haag. Zespół ten występuje na poziomie drugiej ligi holenderskiej i walczy o awans do Eredivisie. Aktualnie jest liderem zaplecza tamtejszej elity.

Bryan Fiabema w tym sezonie rozegrał w sumie 20 spotkań, w których zdobył trzy gole oraz zanotował jedną asystę. Łącznie dla zespołu ze stolicy Wielkopolski rozegrał blisko 50 spotkań. 22-letni Norweg wyceniany jest przez serwis „Transfermarkt” na 300 tysięcy euro. Jego umowa z Kolejorzem wygasa wraz z końcem czerwca 2027 roku.

