Jagiellonia gotowa na ten wariant. Masłowski mówi o sytuacji Pululu

Jagiellonia Białystok jeszcze tej zimy może stracić Afimico Pululu. Środkowy napastnik jest bowiem na radarze innych klubów, o czym powiedział sam Łukasz Masłowski w rozmowie z kanałem "Meczyki.pl".

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Afimico Pululu

Pululu odejdzie z Jagiellonii jeszcze zimą?!

Jagiellonia Białystok w tym sezonie radzi sobie bardzo dobrze i ma spore szanse na zdobycie drugiego w ostatnich latach mistrzostwa Polski. Poza tym także spore nadzieje wiązane są z kolejną fazą Ligi Konferencji Europy. Nie jest jednak tajemnicą, że po sezonie w klubie może dojść do sporych zmian. Przede wszystkim zainteresowanie wzbudza Adrian Siemieniec. Szkoleniowiec i jeden z architektów sukcesów Dumy Podlasia jest na radarze klubów z Belgii.

To jednak nie jedyna możliwa zmiana. Poza tym wygasają także umowy kilku ważnych graczy, w tym przede wszystkim Afimico Pululu. Środkowy napastnik i gwiazdor Białostoczan praktycznie w każdym okienku łączony jest z odejściem z klubu, ale do tej pory w nim pozostawał. Okazuje się jednak, że zainteresowanie graczem z Demokratycznej Republiki Konga wciąż jest spore i mówi o tym sam Łukasz Masłowski, a więc dyrektor sportowy Jagiellonii w rozmowie z kanałem „Meczyki.pl”. Jak sam stwierdził, wszystko ws. Pululu może się zdarzyć jeszcze zimą.

– Afimico Pululu wciąż nie określił się co do swojej przyszłości, wciąż jest wokół niego bardzo dużo zamieszania. Mam wrażenie, że Afimico na dziś nie jest w 100% skupiony na pracy, a na tym, co się wokół niego dzieje. Wszystko może zdarzyć się zimą – nie jest tajemnicą, że Pululu wzbudza zainteresowanie klubów. Gdybyśmy mieli pewność, że zostanie, to nie ściągalibyśmy napastnika – powiedział Łukasz Masłowski, dyrektor sportowy Jagiellonii w rozmowie z kanałem „Meczyki.pl”.

Zobacz także: Legia sięgnie po gracza Rakowa?! Żewłakow jednoznacznie skomentował