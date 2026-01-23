Jagiellonia gotowa na ten wariant. Masłowski mówi o sytuacji Pululu

11:56, 23. stycznia 2026
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  Meczyki.pl

Jagiellonia Białystok jeszcze tej zimy może stracić Afimico Pululu. Środkowy napastnik jest bowiem na radarze innych klubów, o czym powiedział sam Łukasz Masłowski w rozmowie z kanałem "Meczyki.pl".

Afimico Pululu
SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Afimico Pululu

Pululu odejdzie z Jagiellonii jeszcze zimą?!

Jagiellonia Białystok w tym sezonie radzi sobie bardzo dobrze i ma spore szanse na zdobycie drugiego w ostatnich latach mistrzostwa Polski. Poza tym także spore nadzieje wiązane są z kolejną fazą Ligi Konferencji Europy. Nie jest jednak tajemnicą, że po sezonie w klubie może dojść do sporych zmian. Przede wszystkim zainteresowanie wzbudza Adrian Siemieniec. Szkoleniowiec i jeden z architektów sukcesów Dumy Podlasia jest na radarze klubów z Belgii.

To jednak nie jedyna możliwa zmiana. Poza tym wygasają także umowy kilku ważnych graczy, w tym przede wszystkim Afimico Pululu. Środkowy napastnik i gwiazdor Białostoczan praktycznie w każdym okienku łączony jest z odejściem z klubu, ale do tej pory w nim pozostawał. Okazuje się jednak, że zainteresowanie graczem z Demokratycznej Republiki Konga wciąż jest spore i mówi o tym sam Łukasz Masłowski, a więc dyrektor sportowy Jagiellonii w rozmowie z kanałem „Meczyki.pl”. Jak sam stwierdził, wszystko ws. Pululu może się zdarzyć jeszcze zimą.

Afimico Pululu wciąż nie określił się co do swojej przyszłości, wciąż jest wokół niego bardzo dużo zamieszania. Mam wrażenie, że Afimico na dziś nie jest w 100% skupiony na pracy, a na tym, co się wokół niego dzieje. Wszystko może zdarzyć się zimą – nie jest tajemnicą, że Pululu wzbudza zainteresowanie klubów. Gdybyśmy mieli pewność, że zostanie, to nie ściągalibyśmy napastnika – powiedział Łukasz Masłowski, dyrektor sportowy Jagiellonii w rozmowie z kanałem „Meczyki.pl”.

