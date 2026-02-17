Lech poleci do Finlandii bez ważnego piłkarza?! „Zmaga się z drobnym urazem”

Lech Poznań w czwartek zagra z KuPS Kuopio w Lidze Konferencji. Rzecznik klubu w rozmowie z portalem Meczyki.pl zdradził, że w spotkaniu może nie wystąpić Ali Gholizadeh. Irańczyk zmaga się z drobnym urazem.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Niels Frederiksen

Ali Gholizadeh może opuścić mecz w Lidze Konferencji

Lech Poznań w fazie ligowej Ligi Konferencji zajął 11. miejsce, co dało im awans do fazy pucharowej. Przed grą w 1/8 finału muszą jednak przejść dodatkową rundę play-off. W losowaniu mieli sporo szczęścia, ponieważ trafili w teorii na słabszy zespół – KuPS Kuopio. Pierwsze spotkanie odbędzie się w czwartek (19 lutego). W Finlandii może zabraknąć jednego z ważniejszych graczy Kolejorza.

Rzecznik poznańskiego klubu Adrian Gałuszka w rozmowie z serwisem Meczyki.pl zdradził, że Ali Gholizadeh zmaga się z drobnym urazem. Ostateczna decyzja czy poleci do Finlandii ma zostać podjęta we wtorek wieczorem.

– Ali Gholizadeh to ogromna wartość dla drużyny. Pamiętamy, że znaczną część jesieni stracił z przyczyn zdrowotnych – teraz musimy wziąć pod uwagę jego zdrowie pod kątem dalszej części sezonu. Przed nami 10 meczów do marcowej przerwy na kadrę – powiedział.

– Ali zmaga się obecnie z drobnym urazem – decyzja, czy pojedzie do Finlandii, czy zostanie w Poznaniu, żeby w spokoju przygotować się do niedzielnego meczu zapadnie jeszcze dzisiaj – dodał rzecznik Lecha Poznań.

Gholizadeh stracił większą część sezonu ze względu na kontuzje. Łącznie ma na swoim koncie tylko 15 meczów, w których zdobył 3 bramki i zaliczył 3 asysty. Irańczyk w ostatnich czterech spotkaniach był jednym z najważniejszych zawodników Lecha. Najpierw zdobył bramkę w starciu z Lechią, a ostatnio zdobył gola i zaliczył asystę w spotkaniu z Piastem Gliwice (3:0).