Lech musi gonić Raków. Rywalem niebezpieczny u siebie Radomiak

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Mikael Ishak

Radomiak z jedną porażką na wiosnę przed własną publicznością

Radomiak Radom jest na dobrej drodze, aby utrzymać się w Ekstraklasie. Pomogła w tym z pewnością forma zespołu na wiosnę. Od meczu z Legią rozpoczęli serię pięciu spotkań bez porażki, zdobywając aż 13 z 15 możliwych punktów. Po drodze pokonali m.in. Cracovię (2:1) czy Koronę Kielce (3:1), a cenne punkty urwali także w starciu z Widzewem Łódź (1:1). Warto zaznaczyć, że w drugiej części sezonu prezentują się dobrze przed własną publicznością. W pięciu meczach przegrali tylko raz, odnosząc dwa zwycięstwa i dwa razy remisując.

Nad strefą spadkową mają osiem punktów przewagi, a przed sobą rywali, którym powinni urwać punkty. Po meczu z Lechem Poznań czeka ich domowa rywalizacja z Motorem Lublin i Pogonią Szczecin. Z kolei w delegacjach zmierzą się z Piastem Gliwice i Stalą Mielec.

Wyjazdowa niemoc przeszkodzi w zdobyciu mistrzostwa?

Podopieczni Nielsa Frederiksena przed startem 30. kolejki Ekstraklasy mieli tyle samo punktów co Raków Częstochowa (59). Medaliki swój mecz rozegrali w piątek, w którym wygrali ze Śląskiem Wrocław (3:0). W związku z tym Lech, aby zrównać się dorobkiem punktowym z kontrkandydatem do mistrzostwa, musi zdobyć komplet punktów. Zadanie nie będzie proste, ponieważ poznaniacy mają duży problem z grą na wyjazdach. W rundzie wiosennej na pięć spotkań w delegacji przegrali aż trzy mecze. Co więcej, ich bilans na wyjazdach to sześć zwycięstw, dwa remisy i sześć porażek.

W niedzielę zmierzą się z Radomiakiem, który ostatnio gra coraz lepiej. Lech musi mieć się na baczności jeśli nie chce podzielić losu Legii, która przegrała w Radomiu (1:3). Po dwóch porażkach z rzędu Duma Wielkopolski wróciła na zwycięską ścieżkę, wygrywając trzy mecze z rzędu. Zespół trenera Frederiksena pokonał Koronę (2:0), Motor (2:1) i Cracovię (2:1).

Mecze drużyny Radomiak Puszcza Niepołomice 2 Radomiak 2 Raków Częstochowa 2 Radomiak 1 Radomiak 0 Zagłębie Lubin 1 Korona Kielce 1 Radomiak 3 Radomiak 2 Lechia Gdańsk 1 Mecze drużyny Lech Poznań Lech Poznań 2 Cracovia 1 Motor Lublin 1 Lech Poznań 2 Lech Poznań 2 Korona Kielce 0 Śląsk Wrocław 3 Lech Poznań 1 Jagiellonia Białystok 2 Lech Poznań 1

Podtrzymać passę z Radomiakiem, Lech nie przegrał od pięciu spotkań

Lech Poznań od pięciu meczów nie przegrał z Radomiakiem Radom. Bezpośrednie spotkania trzykrotnie kończyły się zwycięstwem Kolejorza, a dwa razy nastąpił podział punktów. Ostatni raz Zieloni triumfowali w 2021 roku, wygrywając z Lechem w 18. kolejce Ekstraklasy w sezonie 2021/2022. Starcie w rundzie jesiennej zakończyło się wygraną poznańskiego klubu (2:1). Na listę strzelców wpisali się Joel Pereira i Mikael Ishak.

Radomiak – Lech: przewidywane składy

Radomiak João Henriques Lech Poznań Niels Frederiksen Radomiak João Henriques 3-4-2-1 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 1 Kikolski 25 Burch 5 Agouzoul 33 Pestka 13 Grzesik 28 Kaput 77 Donis 23 Henrique 10 Alves 27 Wolski 15 Tapsoba 56 Lisman 8 Gholizadeh 8 Gholizadeh 43 Kozubal 24 Jagiełło 10 Walemark 15 Gurgul 16 Milic 18 Salamon 29 Carstensen 41 Mrożek 1 Kikolski 25 Burch 5 Agouzoul 33 Pestka 13 Grzesik 28 Kaput 77 Donis 23 Henrique 10 Alves 27 Wolski 15 Tapsoba 56 Lisman 8 Gholizadeh 8 Gholizadeh 43 Kozubal 24 Jagiełło 10 Walemark 15 Gurgul 16 Milic 18 Salamon 29 Carstensen 41 Mrożek 3-4-2-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-3-3 4-3-3 Przewidywany skład Lech Poznań Niels Frederiksen Rezerwowi 6 Bruno Jordão 7 Perotti 8 Paulius Golubickas 9 Leandro Rossi 11 Osvaldo Pedro Capemba Capita 17 Renat Dadashov 19 Rafael Barbosa 24 Zié Ouattara 44 Wiktor Koptas 74 Steve Kingue 88 Francisco Ramos 2 Joel Pereira 3 Alex Douglas 7 Afonso Sousa 9 Mikael Ishak 11 Daniel Håkans 19 Bryan Fiabema 21 Dino Hotic 22 Radosław Murawski 35 Filip Bednarek 55 Maksymilian Pingot 77 Mario Gonzalez 90 Wojciech Mońka

Radomiak – Lech: kontuzje i zawieszenia

W kadrze meczowej Radomiaka zabraknie na pewno dwóch piłkarzy, czyli Jakuba Snopczyńskiego i Mateusza Cichockiego. Pod znakiem zapytania stoi występ Mikołaja Molendowskiego. Z kolei w drużynie Lecha nie będzie Filipa Dagerstala i Gisli Thordarsona.

Kontuzje i zawieszenia Radomiak Zawodnik Powrót Jakub Snopczyński Uraz więzadła krzyżowego Do końca sezonu Mateusz Cichocki Uraz więzadła krzyżowego Do końca sezonu Mikolaj Molendowski Uraz łąkotki Niepewny

Kontuzje i zawieszenia Lech Poznań Zawodnik Powrót Filip Dagerstal Skręcona kostka Nieznany Gísli Thórdarson Uraz ramienia Początek maja 2025

Lech z problemami na wyjazdach, ale będzie faworytem

Kolejorz, choć miewa problemy z grą na wyjazdach, to został uznany przez bukmacherów za faworyta meczu z Radomiakiem Radom. Bukmacher STS na zwycięstwo Lecha oferuje kurs na poziomie 2.05, zaś wygraną gospodarzy oszacowano ze współczynnikiem 3.50.