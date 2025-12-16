Lech może stracić asystenta Frederiksena! Zrobią wszystko, by go wykupić

Lech Poznań może stracić Sindre Tjelmelanda, a więc asystenta Nielsa Frederiksena. Według informacji Nettavisen.no, zgodził się on dołączyć do Molde, które zrobi teraz wszystko, aby przekonać Kolejorza.

Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Niels Frederiksen

Sindre Tjelmeland może odejść z Lecha

Lech Poznań w tym sezonie z całą pewnością nie może być do końca zadowolony ze swojej formy. Właściwie można nawet powiedzieć, że Kolejorz jako mistrz Polski rozczarowuje. Przede wszystkim wszyscy spodziewali się, że temu zespołowi uda się połączyć grę w Lidze Konferencji z PKO Ekstraklasą. Jak do tej pory wychodzi to jednak średnio, choć nie ma też takiej tragedii, jak w przypadku Legii Warszawa.

Niemniej kibice Kolejorza oczekują więcej, dlatego też spodziewają się zmian w zimowym okienku transferowym. Problemem okazać się może jednak fakt, że oprócz tych oczekiwanych, nadejdą także te, których się mniej spodziewają. Według informacji przekazanych przez serwis „Nettavisen.no”, Sindre Tjelmeland, asystent Nielsa Frederiksena zgodził się już na dołączenie do zespołu Molde. Norweski klub jest bardzo zdeterminowany, aby pozyskać szkoleniowca, który uchodzi w Skandynawii za spory talent.

Zadanie to nie będzie jednak łatwe, bowiem wielokrotny mistrz Norwegii ma dopiero połowę sukcesu, gdyż przede wszystkim musi przekonać jeszcze władze Lecha Poznań. W grę wchodzi tylko wykupienie Sindre Tjelmelanda tej zimy, szczególnie, że Molde nie ma zamiaru czekać na 36-latka do lata. Już wcześniej mówiło się o zainteresowaniu różnych klubów ze Skandynawii usługami asystenta Frederiksena w Lechu.

