Lech ma problem. To może być poważna strata na kilka tygodni

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Lecha Poznań

Gholizadeh kontuzjowany, Lech ma kolejny problem

Lech Poznań przed sobą ma bardzo trudne zadanie. Piłkarze Kolejorza muszą bowiem odrobić straty z pierwszego meczu przeciwko zespołowi Crveny zvezdy. Rewanż w Belgradzie z pewnością będzie wymagający dla graczy Nielsa Frederiksena, a zdaniem części ekspertów trzeba się już pogodzić z odpadnięciem z eliminacji Ligi Mistrzów.

Niemniej z pewnością walka będzie trwała. Zabraknie w niej jednak jednego z najważniejszych graczy zespołu, a więc Aliego Gholizadeha. Irańczyk podczas sobotniego treningu doznał bowiem kontuzji mięśnia przywodziciela i nie poleci z drużyna do Belgradu. Jak przekazał klub: Irańczyka w najbliższych dniach czekają konsultacje lekarskie, po których będzie można określić długość przerwy, a także sposób leczenia. Tego typu urazy jednak zazwyczaj wymagają kilku tygodni przerwy w grze.

Irańczyk w obecnym sezonie rozegrał dla Kolejorza cztery mecze, pozostaje w nich bez gola oraz asysty. W poprzedniej kampanii jednak Gholizadeh był jednym z najważniejszych graczy mistrzowskiego składu. W sumie zdobył wówczas osiem goli oraz zanotował sześć asyst w 34 meczach. Serwis „Transfermarkt” obecnie wycenia gwiazdora na 2,5 miliona euro, a jego umowa wygasa wraz z końcem czerwca 2026 roku.

