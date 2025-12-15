Królewski zaskoczył ws. Legii. Tam widzi ją na koniec sezonu

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Jarosław Królewski

Legia może uratować ten sezon. Królewski widzi szansę

Legia Warszawa po kolejnej porażce z Piastem Gliwice spędzi zimę w strefie spadkowej Ekstraklasy. To fatalna sytuacja, bowiem przed startem sezonu zapowiadano walkę o mistrzostwo Polski. Wojskowi ponadto odpadli już z Pucharu Polski, a także stracili szanse na awans do fazy pucharowej Ligi Konferencji Europy.

Lada moment drużynę przejmie Marek Papszun. Kibice upatrują w tym nadziei na poprawę, ale i tak nie spodziewają się cudów. Inaczej do tej sprawy podchodzi Jarosław Królewski, który zapowiedział, że Legia może jeszcze zakończyć ten sezon awansem do europejskich pucharów. Faktem jest, że liga mocno się wyrównała, a między kolejnymi drużynami są bardzo małe różnice punktowe. Królewski twierdzi, że sytuacja Legii wcale nie jest tragiczna, a wiosną może się bardzo poprawić.

„Obserwuję PKO BP Ekstraklasę dość wnikliwie, starając się projektować naszą w niej obecność. Wnioski, które płyną z tych obserwacji, w zasadzie są zbieżne z tym, co widzimy w Betclic 1 Lidze. Podobnie jak Legia Warszawa może w przyszłym sezonie zagrać w pucharach, tak Wisła Kraków może wypaść poza baraże jeszcze w tym. Znaczenie detali we współczesnej piłce jest porażająco istotne.”

„O tym, w którym stronę idzie piłka nożna, od strony statystycznej i naukowej, mówiłem już kilka razy: różnice między zespołami się zacierają. W ligach o niskiej dyspersji punktowej (jak obecna PKO BP Ekstraklasa i w sumie duża część Betclic 1 Ligi) o końcowym sukcesie decyduje nachylenie krzywej formy drużyn, a nie jej punkt początkowy.” – tłumaczy prezes Wisły Kraków w długim wpisie na portalu X.