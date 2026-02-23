Zieliński nie szukał wymówek. Padły mocne słowa po meczu Korona – Lech

08:41, 23. lutego 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Goal.pl / Korona Kielce

Korona Kielce przegrała niedzielny mecz 22. kolejki PKO BP Ekstraklasy z Lech Poznań (1:2). Po spotkaniu jednoznacznie na jego temat wypowiedział się trener Kielczan.

Jacek Zieliński
Obserwuj nas w
fot. ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Jacek Zieliński

Jacek Zieliński o meczu Korona – Lech

Korona Kielce po wygranej w Świętej Wojnie z Radomiakiem Radom szybko zboczyła ze zwycięskiego szlaku, notując porażkę z Lechem Poznań. Aktualny mistrz Polski już po pierwszej połowie wypracował sobie dwubramkową zaliczkę. Tymczasem po zakończeniu rywalizacji swoimi przemyśleniami podzielił się szkoleniowiec kielczan.

– Cóż, to taka porażka, która zawsze boli, ale trzeba też jasno powiedzieć, że Lech był zespołem lepszym. Miał więcej jakości piłkarskiej i ta jakość zdecydowała o tym wyniku. W momentach, w których chcieli, to przyspieszali. Nie za bardzo byliśmy w stanie im przeszkodzić – mówił Jacek Zieliński na konferencji prasowej cytowanej przez oficjalną stronę internetową klubu.

– Szczególnie w pierwszej połowie, która w naszym wykonaniu była słaba, bo po przerwie, po przegrupowaniu – może nie personalnym, bo graliśmy tym samym składem – ale po wprowadzeniu innych założeń wyglądało to coraz lepiej. Gonić rezultat 0:2 z takim przeciwnikiem jak Lech jest trudno. Szkoda, ale myślę, że ta porażka wiele nas nauczy – dodał trener.

Tymczasem już w najbliższą sobotę Korona rozegra kolejny mecz ligowy. Tym razem w roli gościa zmierzy się z Motor Lublin. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 17:30. Pierwsza potyczka w tej kampanii z udziałem obu ekip zakończyła się zwycięstwem kielczan (2:0).

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź