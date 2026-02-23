fot. ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Jacek Zieliński

Jacek Zieliński o meczu Korona – Lech

Korona Kielce po wygranej w Świętej Wojnie z Radomiakiem Radom szybko zboczyła ze zwycięskiego szlaku, notując porażkę z Lechem Poznań. Aktualny mistrz Polski już po pierwszej połowie wypracował sobie dwubramkową zaliczkę. Tymczasem po zakończeniu rywalizacji swoimi przemyśleniami podzielił się szkoleniowiec kielczan.

– Cóż, to taka porażka, która zawsze boli, ale trzeba też jasno powiedzieć, że Lech był zespołem lepszym. Miał więcej jakości piłkarskiej i ta jakość zdecydowała o tym wyniku. W momentach, w których chcieli, to przyspieszali. Nie za bardzo byliśmy w stanie im przeszkodzić – mówił Jacek Zieliński na konferencji prasowej cytowanej przez oficjalną stronę internetową klubu.

– Szczególnie w pierwszej połowie, która w naszym wykonaniu była słaba, bo po przerwie, po przegrupowaniu – może nie personalnym, bo graliśmy tym samym składem – ale po wprowadzeniu innych założeń wyglądało to coraz lepiej. Gonić rezultat 0:2 z takim przeciwnikiem jak Lech jest trudno. Szkoda, ale myślę, że ta porażka wiele nas nauczy – dodał trener.

Tymczasem już w najbliższą sobotę Korona rozegra kolejny mecz ligowy. Tym razem w roli gościa zmierzy się z Motor Lublin. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 17:30. Pierwsza potyczka w tej kampanii z udziałem obu ekip zakończyła się zwycięstwem kielczan (2:0).