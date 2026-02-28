Korona doceniona przez rywala. „Zrobili największy progres”

Korona Kielce w sobotnie popołudnie zagra z Motorem Lublin. Tuż przed meczem drużyna Jacka Zielińskiego została doceniona przez Mateusza Stolarskiego. Szkoleniowiec lubelskiego zespołu uważa, że Scyzory zrobiły największy progres pod kątem organizacji klubu.

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Korony Kielce

Mateusz Stolarski: Korona zrobiła największy progres pod kątem organizacji klubu

W sobotnie popołudnie Korona Kielce stanie przed dość trudnym wyzwaniem. Podopieczni Jacka Zielińskiego zmierzą się bowiem na wyjeździe z Motorem Lublin. Spotkanie zapowiada się niezwykle interesująco pod kątem tabeli. Drużyny mają swoje cele, a każde punkty mogą sprawić, że polepszy się ich ligowa sytuacja. Początek meczu już o 17:30.

Na przedmeczowej konferencji prasowej Mateusz Stolarskiego zabrał głos na temat najbliższego rywala. Szkoleniowiec Motoru Lublin skierował wiele ciepłych słów w kierunku Korony Kielce. Trener lubelskiego zespołu uważa, że Scyzory zrobiły największy progres pod kątem organizacji klubu oraz transferów.

– Od 1,5 roku, gdy Motor jest w Ekstraklasie, to Korona zrobiła największy progres pod kątem organizacji klubu, sprowadzanych zawodników i jakości kadry. Rozwijają się bardzo harmonijnie – mówił Mateusz Stolarski.

– Korona ma w swojej grze mnóstwo powtarzalności. Bardzo ważne będzie zarządzanie meczu z piłką, bo może być taka sytuacja, że będziemy częściej w jej posiadaniu. Ważna będzie też nasza reakcja po stracie, by zapobiec kontratakom – zaznaczył trener Motoru Lublin.

Korona Kielce po 22. kolejkach PKO Ekstraklasy ma na koncie 30 punktów. Drużyna prowadzona przez Jacka Zielińskiego traci do pozycji lidera zaledwie siedem oczek.