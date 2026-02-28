Korona doceniona przez rywala. „Zrobili największy progres”

09:10, 28. lutego 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz

Korona Kielce w sobotnie popołudnie zagra z Motorem Lublin. Tuż przed meczem drużyna Jacka Zielińskiego została doceniona przez Mateusza Stolarskiego. Szkoleniowiec lubelskiego zespołu uważa, że Scyzory zrobiły największy progres pod kątem organizacji klubu.

Piłkarze Korony Kielce
PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Korony Kielce

Mateusz Stolarski: Korona zrobiła największy progres pod kątem organizacji klubu

W sobotnie popołudnie Korona Kielce stanie przed dość trudnym wyzwaniem. Podopieczni Jacka Zielińskiego zmierzą się bowiem na wyjeździe z Motorem Lublin. Spotkanie zapowiada się niezwykle interesująco pod kątem tabeli. Drużyny mają swoje cele, a każde punkty mogą sprawić, że polepszy się ich ligowa sytuacja. Początek meczu już o 17:30.

Na przedmeczowej konferencji prasowej Mateusz Stolarskiego zabrał głos na temat najbliższego rywala. Szkoleniowiec Motoru Lublin skierował wiele ciepłych słów w kierunku Korony Kielce. Trener lubelskiego zespołu uważa, że Scyzory zrobiły największy progres pod kątem organizacji klubu oraz transferów.

Od 1,5 roku, gdy Motor jest w Ekstraklasie, to Korona zrobiła największy progres pod kątem organizacji klubu, sprowadzanych zawodników i jakości kadry. Rozwijają się bardzo harmonijnie – mówił Mateusz Stolarski.

Korona ma w swojej grze mnóstwo powtarzalności. Bardzo ważne będzie zarządzanie meczu z piłką, bo może być taka sytuacja, że będziemy częściej w jej posiadaniu. Ważna będzie też nasza reakcja po stracie, by zapobiec kontratakom – zaznaczył trener Motoru Lublin.

Korona Kielce po 22. kolejkach PKO Ekstraklasy ma na koncie 30 punktów. Drużyna prowadzona przez Jacka Zielińskiego traci do pozycji lidera zaledwie siedem oczek.

