Korona Kielce potwierdza. Ważny defensor z nowym kontraktem

21:17, 18. stycznia 2026
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  Korona Kielce

Korona Kielce właśnie poinformowała, że Konrad Matuszewski podpisał z klubem nową umowę do końca czerwca 2028 roku z opcją przedłużenia. To ważna informacja, bowiem 24-latek to podstawowy gracz defensywy.

Jacek Zieliński
SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Jacek Zieliński

Korona przedłużyła kontrakt Konrada Matuszewskiego

Korona Kielce w tym sezonie radzi sobie bardzo dobrze. Właściwie trzeba nawet powiedzieć, że podopieczni Jacka Zielińskiego są jedną z największych sensacji ligi. To przede wszystkim przez fakt, że na starcie sezonu niewielu na nich stawiło. Mimo tego w rundzie jesiennej PKO Ekstraklasy udało im się zdobyć w sumie 24 punkty, które przekładają się na 9. lokatę.

Przez większość czasu jednak Kielczanie byli zdecydowanie wyżej europejskich pucharów. Oczywiście, pomimo dobrej formy trudno sobie wyobrazić, że zespół Korony powalczy w tym sezonie o coś więcej, niż miejsce w pierwszej połowie tabeli. Z pewnością jednak chce postawić na systematyczny rozwój i kto wie, być może w kolejnej kampanii zaatakować górne lokaty? Pomóc w tym ma m.in. przedłużenie kontraktów ważnych graczy, jednym z nich jest Konrad Matuszewski, który właśnie związał się z Koroną Kielce umową do końca czerwca 2028 roku z opcją przedłużenia o kolejne 12 miesięcy.

24-latek to jeden z podstawowych defensorów Scyzorów w tym sezonie. W sumie do tej pory na koncie ma 19 spotkań i dwa gole oraz jedną asystę. W sumie dla Korony Kielce wystąpił już 44 razy. W przeszłości był także podstawowym lewym obrońcą Warty Poznań. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na 550 tysięcy euro.

