Zieliński poinformował o kontuzji. Kluczowy piłkarz Korony wypada z gry

Korona Kielce znajduje się w trudnym położeniu. Jacek Zieliński poinformował o kontuzji Dawida Błanika. Pomocnik w tym roku już nie pojawi się na placu gry.

PressFocus Na zdjęciu: Jacek Zieliński

Dawid Błanik kontuzjowany

Korona Kielce w obecnym sezonie PKO Ekstraklasy jest jednym z największych zaskoczeń. Podopieczni Jacka Zielińskiego obecnie zajmują bardzo wysoką piątą lokatę w ligowej tabeli. Ich boiskowa dyspozycja jest bardzo wysoka, a do tego potrafią grać ładną dla oka piłkę. W najbliższym meczu popularne Scyzory zmierzą się przed własną publicznością z Cracovią.

Tymczasem z obozu Korony Kielce napływają bardzo złe wiadomości. Jacek Zieliński w rozmowie z mediami poinformował, że jego zespół doznał bolesnej straty. Otóż Dawid Błanik w tym roku kalendarzowym nie pojawi się już na boisku. Kluczowy zawodnik Scyzorów ma problemy z kolanem, przez co musi poddać się rehabilitacji.

– Wspólnie z Dawidem Błanikiem podjęliśmy decyzję, że czas do końca rundy i grudzień spędzi na rehabilitacji i przygotowywaniu się do rundy rewanżowej. To jest dla nas zbyt ważny zawodnik, żebyśmy go poświęcili. Dawid już się rehabilituje i będzie gotowy na rundę rewanżową – powiedział Jacek Zieliński.

– Dawid ma problem z kolanem, konkretnie z więzadłem rzepki. Jest tam stan zapalny, którego nie byliśmy w stanie wygasić – dodał trener.

Dawid Błanik w obecnym sezonie rozegrał 16 spotkań w koszulce Korony Kielce. 28-latek może się pochwalić świetnymi liczbami. Udało mu się bowiem zgromadzić na koncie aż sześć trafień, a także trzy asysty.