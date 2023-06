Konoplanka mógł zostać w Cracovii? Decyzję podjął właściciel

PressFocus Na zdjęciu: Jewhen Konoplanka

Jewhen Konoplanka kończy swoją przygodę w Cracovii

Ukrainiec spędził w szeregach Pasów blisko półtora roku

W wywiadzie dla portalu Fakt24.pl 33-latek zdradził szczegóły rozstania z ekipą ze stolicy Małopolski

Cracovia. Konoplanka chciał zostać, ale decyzja należała do właściciela

Jewhen Konoplanka został piłkarzem Cracovii w zimie 2022 roku. Na polskich boiskach wielokrotny reprezentant Ukrainy spędził prawie półtora roku, ale – jak przyznał w rozmowie z Krzysztofem Pulakiem z portalu Fakt24.pl – “czuje się, jakby był tutaj przez pięć lat”.

Kontrakt 33-latka z Pasami obowiązuje do 30 czerwca 2023 roku i już wiadomo, że nie zostanie przedłużony, chociaż ofensywny piłkarz zdradził, że chciał zostać w klubie. Co stanęło na przeszkodzie? Zgodnie ze słowami byłego gracza Schalke czy Sevilli ostateczna decyzja należała do Janusza Fipiaka, właściciela krakowskiej ekipy.

– Nawet przy okazji ostatniego meczu ligowego rozmawiałem z trenerami. Chcieli, żeby przedłużono moją umowę z Cracovią. Ale inną decyzję podjął szef klubu Janusz Filipiak. Nie wiem dlaczego. Nie rozmawiałem z nim przed ogłoszeniem mojego pożegnania, więc na ten temat nie mogę więcej powiedzieć.

Jaka przyszłość czeka Konoplankę? Ukrainiec “ma być otwarty na wszelkie oferty, także te płynące z Polski”.