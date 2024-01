IMAGO / RADOSLAW JOZWIAK / CYFRASPORT / NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Albert Posiadała

Radomiak Radom w ostatnim czasie stracił kilku ważnych graczy

Kolejnym może być Albert Posiadała

Za bramkarza miała zostać złożona oferta z innego klubu

Trudne negocjacje

W Radomiaku Radom od momentu awansu do PKO Ekstraklasy najczęściej zmieniali się bramkarze – nawet częściej niż trenerzy. Kwalifikację do elity wywalczył Mateusz Kochalski, ale potem zawirowania z ponownym wypożyczeniem do Legii spowodowały, że do bramki wskoczył Filip Majchrowicz. Później między słupkami pojawiali się Gabriel Kobylak oraz Jakub Ojrzyński. Zaś ostatnio numerem jeden w zespole Radomiaka jest Albert Posiadała, który spisywał się więcej niż przyzwoicie.

Jednak jak informuje Tomasz Włodarczyk z portalu “Meczyki.pl” przyszłość 20-latka w Radomiu nie jest pewna. Obecnie mają toczyć się rozmowy ws. nowej umowy dla bramkarza, ale są one trudne. Dziennikarz przekazał, że za “numer jeden” w bramce ekipy Macieja Kędziorka ma być oferta. Nie jest jednak wiadomo, kto konkretnie zgłosił się po Polaka. W tym sezonie Posiadała rozegrał 15 spotkań w lidze, a jego umowa wygasa wraz z końcem rozgrywek.

