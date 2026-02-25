Kolejny Czech w Górniku, długi kontrakt Duńczyka w Pogoni [NOWE INFORMACJE]

Dziś w Polsce zamyka się okienko transferowe i trzeba przyznać, że niektóre kluby sa aktywne do samego końca. Mamy nowe informacje z Zabrza i ze Szczecina.

Cal Sport Media/Alamy Na zdjęciu: Ondrej Zmrzly

Pogoń mocno zaskakuje

Pogoń Szczecin walczy o utrzymanie w lidze i stara się też pomóc szczęściu kolejnymi transferami. Jak poinformował Szymon Janczyk z weszlo.com portowcy ściągają prawoskrzydłowego z Danii, Madsa Aggera. To piłkarz z całkiem niezłymi statystykami i ocenami za występy w lidze duńskiej i wygląda na to, że może być sporym wzmocnieniem Dumy Pomorza.

W Szczecinie wierzą w tego piłkarza, stąd oferta bardzo solidnego, również pod względem czasowym kontraktu. Z naszych informacji wynika, że Duńczyk podpisze umowę na 3,5 roku z opcją przedłużenia o kolejne 12 miesięcy.

Czech już trenował z Górnikiem

Do końca aktywny był również Górnik Zabrze. Pisaliśmy wczoraj, że Ondrej Zmrzly, gracz Slavii Praga jest bliski przenosin na Śląska. Z naszych najnowszych informacji wynika, że 26-latek trenował już dziś z pierwszym zespołem zabrzan, co musi oznaczać, że strony osiągnęły porozumienie i zawodnik przeniesie się czasowo do Ekstraklasy.