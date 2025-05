fot. Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze Jagiellonii Białystok

Górnik pozyskał pomocnika Jagiellonii. Hit w Ekstraklasie

Górnik Zabrze w środowy wieczór potwierdził zaskakujący transfer wewnątrz Ekstraklasy. W ramach operacji bezgotówkowej do drużyny przeniósł się Jarosław Kubicki, który w ostatnich dwóch sezonach był filarem środka pola Jagiellonii Białystok. Zabrzanie wykorzystali okazję, jaką był wygasający kontrakt pomocnika, dogadując z nim warunki współpracy.

Kubicki związał się z Górnikiem umową do 2028 roku. Będzie to dla niego czwarty polski klub w seniorskiej karierze – oprócz Jagiellonii, występował także w Górniku Zabrze oraz Lechii Gdańsk.

– Górnik okazał się bardzo konkretny w rozmowach. Dużym atutem jest fajny stadion i aglomeracja. Klub jest utytułowany o bogatej historii. To wszystko daje dobry klimat, który sprzyja temu, by grać w piłkę. Myślę, że może być to kolejny krok do przodu w mojej przygodzie z piłką – przyznał Kubicki po podpisaniu kontraktu.

Jagiellonia oczywiście próbowała zatrzymać Kubickiego, ale Górnik okazał się skuteczniejszy w negocjacjach. W tym sezonie 29-latek rozegrał łącznie 55 spotkań, a w Ekstraklasie zgromadził pięć bramek oraz trzy asysty. Jego największym sukcesem jest bez wątpienia mistrzowski tytuł, który wspólnie z Jagiellonią zdobył w kampanii 2023/2024.