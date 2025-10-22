Michał Kość/ PressFocus Na zdjęciu: Jagiellonia Bialystok - Pogoń Szczecin

Pogoń z ważnym „wzmocnieniem”

Jeden z najważniejszych graczy zostaje w Szczecinie. Pogoń w oficjalnym komunikacie ujawniła, że Linus Wahlqvist wiąże z nią swoją przyszłość. Szesnastokrotny reprezentant Szwecji podpisał nowy kontrakt, który będzie obowiązywał przynajmniej do 30 czerwca 2028 roku. W porozumieniu zawarto opcję przedłużenia współpracy o kolejne 12 miesięcy

Wahlqvist zasilił szeregi Portowców w zimie 2023 roku. Pogoń zapłaciła za niego IFK Norrköping 300 tysięcy euro. Od tamtej pory wszechstronny obrońca rozegrał już 102 spotkania w koszulce szczecinian. Jego ofensywny dorobek to cztery gole i dziesięć asyst.

– Przyszedłem, aby wraz z klubem coś wygrać, a jak dotąd nie udało nam się tego osiągnąć. Dzięki przedłużeniu umowy nadal mam jednak szansę to zmienić. Chcę dać trofeum Pogoni i Szczecinowi. To mój cel na najbliższe lata – przyznał 28-latek w rozmowie z klubowymi mediami.