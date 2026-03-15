Kiedy Bobcek i Mena wrócą do składu Lechii? Padła data

Tomas Bobcek i Camilo Mena mogą wrócić do gry dopiero po przerwie reprezentacyjnej. Informacje w tej sprawie przekazał Tomasz Galiński, dziennikarz "WP Sportowe Fakty", na platformie X (dawniej Twitter).

Lechia Gdańsk przegrała wczoraj z GKS-em Katowice 0:2 w wyjazdowym meczu PKO Ekstraklasy. Gdańszczanie zaprezentowali się słabiej, niż w poprzednich meczach i trudno się dziwić, bowiem kadra była mocno uszczuplona. Zabrakło w niej bowiem dwóch czołowych postaci ofensywy; Tomasa Bobcka oraz Camilo Meny.

Obaj ci zawodnicy odpowiadają w sumie za 20 goli, a mieli udział przy kolejnych trzynastu. Nie ma więc wątpliwości, że ich brak musiał być odczuwalny. Kibice zespołu z Trójmiasta zastanawiają się jednak, kiedy wrócą oni do gry. Informacje w tej sprawie przekazał Tomasz Galiński.

– Tomas Bobcek i Camilo Mena będą do dyspozycji po przerwie reprezentacyjnej. Niby mogą za tydzień, ale to wariant ultra optymistyczny. I chyba bardzo mało prawdopodobny – napisał Tomasz Galiński, dziennikarz „WP Sportowe Fakty”, na platformie X (dawniej Twitter).

Tomas Bobcek w tym sezonie rozegrał w sumie 25 spotkań, w których zdobył 15 goli oraz zanotował pięć asyst. Słowak jest jednym z czołowych graczy całej PKO Ekstraklasy. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na 5 milionów euro. Z kolei Camilo Mena na koncie ma pięć goli oraz tyle osiem ostatnich podań. Jego wycena to trzy miliony euro.

