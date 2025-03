Kibice Legii z wymownym transparentem. Żyleta: Tak nam dziękujecie?

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Kibice Legii Warszawa

Drogie bilety na mecz z Chelsea? Kibice Legii reagują

Legia Warszawa mierzy się dzisiaj z Pogonią Szczecin w ramach pierwszego po przerwie reprezentacyjnej meczu w PKO Ekstraklasie. Bez cienia wątpliwości uznać można, że jest to hit tej kolejki, w którym – rzecz jasna – to Wojskowi muszą wygrać jeśli chcą marzyć o grze w europejskich pucharach w kolejnym sezonie, bowiem do tej pory raczej się od tej wizji oddalają.

Niemniej tuż przed pierwszym gwizdkiem sędziego na tzw. Żylecie pojawił się spory transparent skierowany do władz Legii Warszawa. Przeciwnie do poprzednich tego typu inicjatyw, tym razem nie chodziło o słabą formę sportową, złe zarządzanie czy brak transferów, a o ceny biletów na mecz Ligi Konferencji z Chelsea.

– Na Chelsea z kibiców pieniądze zdzieracie, za wsparcie w lidze tak nam dziękujecie? – brzmi transparent najwierniejszych fanów stołecznego zespołu.

Za chwilę początek drugiego piątkowego meczu w Ekstraklasie. Tymczasem kibicom Legii chyba nie do końca podoba się polityka biletowa klubu 🫣 pic.twitter.com/2PbUlZpUgI — Goal.pl (@goalpl) March 28, 2025

Zainteresowanie mecz z Chelsea jest ogromne, o czym więcej pisaliśmy TUTAJ. Ceny biletów jednak także są przynajmniej spore. Osoba z karnetem za najtańszą wejściówkę (bez zniżek) na sektor normalny musi zapłacić 189 zł.

