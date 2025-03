Ogromne zainteresowanie meczem Legii z Chelsea. Jak średnie miasto

Legia Warszawa wkrótce zmierzy się z Chelsea w ćwierćfinale Ligi Konferencji. Zainteresowanie na ten mecz to ponad 80 tysięcy ludzi, a więc rozmiar średniego miasta. O sprawie poinformował Marcin Herra, wiceprezes Wojskowych w rozmowie z "Weszło".

Mikołaj Barbanell / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Legii Warszawa

80 tysięcy kibiców chętnych na bilety na mecz Legia – Chelsea

Legia Warszawa awansowała do ćwierćfinału Ligi Konferencji Europy i w najbliższym czasie będzie walczyć o awans do półfinału tych rozgrywek. Zadanie nie jest jednak łatwe, a wręcz przeciwnie – jest strasznie trudne. Rywalem Wojskowych będzie bowiem zespół Chelsea, a więc angielskiego giganta, który w obecnym sezonie zajmuje czołowe miejsca w tabeli Premier League. Trudno więc spodziewać się innego faworyta, niż londyńczycy.

Wiadomo jednak, że obecność tak utytułowanego klubu, który ma wielu fanów także w Polsce jest doskonałą okazją do wybrania się na Łazienkowską na mecz Legii. Starcie z Chelsea zaplanowano na 10 kwietnia 2025 roku na godzinę 18:45 a to jeszcze dodatkowo potęguje zainteresowanie, które i tak jest ogromne. Jak przekazał Marcin Herra, wiceprezes zarządzający Legią w rozmowie z portalem “Weszło”, zainteresowanie sięga 80 tysięcy chętnych na zakup biletów. To prawie trzy razy tyle, ile wynosi pojemność stadionu Wojskowych.

WIDEO: Bohater Legii Warszawa. Piłkarz przeszedł do historii

– Gdybyśmy zrobili całkowicie otwartą sprzedaż, myślę, że spokojnie sprzedalibyśmy ze trzy stadiony Legii. Szacujemy, że byłoby co najmniej 80 tysięcy chętnych na bilety. Nie ma tematu przeniesienia meczu na PGE Narodowy. Nie braliśmy tego pod uwagę. Zresztą jest to niemożliwe z powodów proceduralnych – powiedział Marcin Herra w rozmowie z “Weszło”.

